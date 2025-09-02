El caso de los audios de Karina Milei: un streaming uruguayo difundió nuevas "pruebas"

El streaming Esto Es Dopamina, que se emite por una plataforma audiovisual en Uruguay, difundió un nuevo audio que correspondería a la secretaria de Presidencia y hermana del Presidente de la Nación, Karina Milei, luego de que en Argentina comenzara a regir una cautelar que prohíbe publicar grabaciones de la funcionaria.

Si bien el audio tiene partes que son ininteligibles, puede entenderse que la funcionaria se refiere a personas de su entorno.

No son audios del periodista Eduardo Preve

Este programa uruguayo no es el del periodista Eduardo Preve, quien trabaja en la radio M24, donde tiene su columna denominada La Tapadita, dentro del matutino informativo Nada que Perder.

“En La Tapadita vamos a pasar los últimos audios que los medios uruguayos nunca emitieron sobre la presunta red de coimas del gobierno argentino”, había anunciado desde sus redes sociales.

Los audios que pasó Preve, hace unos minutos, eran los mismos del canal de streaming Carnaval, medio que fue señalado por el Gobierno Nacional y al que acusó de realizar tareas de espionaje. Además, solicitó allanamientos no sólo a los estudios del programa, sino que se extendió a los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico y a los dueños del medio, Pablo Toviggino y Franco Bindi.