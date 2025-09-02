Martín Menem denuncia a la oposición por el nuevo audio de Karina Milei: "Intento de desestabilización"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, responsabilizó a la oposición por la aparición de un audio atribuido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y aseguró que la presunta grabación “ilegal” y su difusión constituyen “un intento de desestabilización en el marco de un proceso electoral”.

Menem salió al cruce tras la difusión de un audio que, según se afirma, habría sido grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados y en el que se hace mención al titular del cuerpo legislativo.

En un mensaje publicado en la red X, Menem afirmó: “En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”.

Agregó que “la presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral”.

En ese sentido, Menem sostuvo que “el tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación”.

Aclaró además que las reuniones con la secretaria general de la Presidencia se “realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza”.

Finalmente subrayó que “la línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo”.