La Embajada de Rusia respondió a las acusaciones del Gobierno por los audios: "Son infundadas y falsas"

La Embajada de Rusia en la Argentina salió hoy a responder la denuncia del Gobierno acerca de que ese país estaría implicado en la grabación y filtración de los audios de funcionarios y sostuvo que la gestión libertaria "no ha aportado ninguna prueba al respecto".

"Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver ´espías rusos´ en cada esquina es irracional y destructivo", se quejó la sede diplomática en un comunicado.

Al respecto, la Embajada agregó: "Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa".

"Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ningunas pruebas al respecto", enfatizó.

Al respecto, sostuvo que "Rusia aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina, en el marco de una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos".

"El próximo mes de octubre, deseamos celebrar juntos el 140º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ruso-argentinas en este espíritu, y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia", finalizó el comunicado.

La denuncia que presentó el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich hizo alusión a la posibilidad de que hombres ligados a los servicios de inteligencia rusos estuvieran detrás de los audios de funcionarios, entre ellos Karina Milei, que se conocieron en las últimas semanas y generaron un escándalo.

En declaraciones a la prensa, Bullrich dijo que detrás del caso habría "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" por el hecho y sugirió que también podría haber "incidencia de Venezuela".