Creer o reventar
Senda india
Donald Trump
audios de karina milei
Tini Stoessel
criptoescándalo por $Libra
Gustavo Sáenz
Escándalo de los audios
Narcotráfico
Universidad Catolica de Salta
Policiales

VIDEO. Con tecnología aérea interceptan a personas al cruzar el río Bermejo con cocaína, hojas de coca y cigarrillos

Los operativos fueron realizados en el río Bermejo y permitieron desarticular intentos de narcotráfico y contrabando. La droga tenía la marca del Delfín, según mostró el personal de Gendarmería.
Martes, 02 de septiembre de 2025 22:00
Dos operativos en el norte de la provincia de Salta derivaron en el secuestro de 7 kilos 284 gramos de cocaína, más de 3.800 kilos de hojas de coca y 69.500 atados de cigarrillos. Los procedimientos fueron posibles gracias al uso del Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) y patrullajes terrestres coordinados.

En el primer operativo, los gendarmes advirtieron movimientos extraños en el cauce del río y constataron que un grupo de personas trasladaban bultos a bordo de balsas de madera. Al percatarse de la presencia de los gendarmes, los involucrados abandonaron la carga y nadaron hacia el margen opuesto del río Bermejo. Transportaban ilegalmente 127 bultos que contenían 2.000 kilos de hojas de coca y 27.000 paquetes de cigarrillos.

 

El personal de la Sección “28 de Julio”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, con apoyo de otras unidades aseguró la zona y trasladó los bultos a la Subunidad, donde se realizó la apertura de la carga.

Media hora más tarde, se llevó a cabo un segundo procedimiento similar, que permitió incautar 7 kilos 284 gramos de cocaína, 1.870 kilos de hojas de coca y 42.500 atados de cigarrillos. La droga estaba distribuida en siete ladrillos envueltos en nylon amarillo.

Los elementos secuestrados fueron informados a la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, que autorizó el labrado de actuaciones y el secuestro de la mercadería, en infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes y a la Ley N° 22.415 del Código Aduanero.

 

Temas de la nota

