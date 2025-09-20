Clasificación en el GP de Azerbaiyán: chocó Colapinto y largará 16º en la carrera de mañana

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

09:43 Terminó la Q1

Los eliminados fueron:

16- Franco Colapinto (Alpine)

17- Nico Hulkenberg (Sauber)

18- Esteban Ocon (Haas)

19- Pierre Gasly (Alpine)

20- Alexander Albon (Williams)

09:36 Chocó Colapinto

El argentino estaba en su último intento en la Q1, pero sufrió un fuerte choque que provocó una nueva bandera roja. Largará 16° en la carrera de este domingo.

09:29 Se reanuda la Q1

Los coches vuelven a girar en el Circuito Callejero de Bakú, con solo 6 minutos para que termine la Q1.

09:21 Colapinto se ilusiona con la Q2

El argentino mejoró mucho su tiempo y, justo antes de una nueva bandera roja, escaló hasta la décima posición.

09:13 Se reanuda la sesión

Quedan 11 minutos para definir a los 15 pilotos que pasen a Q2.

09:08 ¡Bandera roja en Azerbaiyán!

Se suspende la sesión por un choque del tailandés Alexander Albon en la curva 1.

09:05 Flojo tiempo de Colapinto en su primer intento en la Q1

El argentino registró un tiempo de 1:44,057 en su primera vuelta durante la Q1.

09:00 ¡Comenzó la clasificación en el GP de Azerbaiyán!

Ya comenzó la Q1 del GP de Azerbaiyán, que cuenta con la participación del argentino Franco Colapinto (Alpine).

El GP de Azerbaiyán continúa este sábado con el último entrenamiento y la clasificación para la carrera del domingo en el circuito callejero de Bakú. Colapinto hizo una muy buena FP3 y terminó 15°, con medio segundo de ventaja sobre su compañero Pierre Gasly, que finalizó 19°.

Este rendimiento le permite al argentino ilusionarse con pelear el acceso a la Q2 en la clasificación que comenzará a las 9:00 en el circuito de Bakú. Norris hizo el mejor tiempo de prueba, que fue dos décimas superior al de Verstappen y 2,5 en relación a su coequiper de McLaren, Piastri.

07:16 ¡Se viene la clasificación!

A las 9 de la mañana (hora de Argentina) comenzará la clasificación del GP de Azerbaiyán.

07:15 Buena práctica libre 3 para Colapinto