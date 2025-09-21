VIDEOS. Boca se durmió y Central Córdoba se lo empató 2 a 2 en la Bombonera

Boca le estaba ganando 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, pero con una gran reacción el ferro llegó a la igualdad en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

El xeneize abrió la cuenta con un tanto convertido por Rodrigo Battaglia a los 40 minutos de la primera etapa. Luego de un tiro de esquina y de un rebote en el área chica, el mediocampista definió frente al arco.

En el complemento, a los 11, Miguel Merentiel marcó el segundo de Boca y el defensor José Florentín hizo el descuento para el ferro santiagueño.

A los 38 minutos, Central Córdoba igualó el marcador. El mediocampista ofensivo Iván Gómez ejecutó un disparo potente que descolocó a Agustín Marchesín y concretó el 2-2.

Con este empate Boca no pudo llegar a la punta y se estaciona en el tercer lugar de la zona A, con 14 puntos, a dos unidades del líder Unión de Santa Fe.

El minuto a minuto de Boca vs. Central Córdoba