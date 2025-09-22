Miguel Ángel Russo, hospitalizado para nuevos chequeos médicos

Miguel Ángel Russo fue hospitalizado este lunes a la mañana para realizarse estudios, que ya estaban programados, y la salud del entrenador vuelve a tener en vilo a Boca. Aunque por el momento no hay demasiadas precisiones, se pudo saber que decidieron aplicarle suero para hidratarlo tras notarle algunos signos de debilidad. Sin embargo, se espera que pueda ser dado de alta hoy mismo.

Tras haber estado presente en el partido que este domingo por la noche el Xeneize empató ante Central Córdoba en la Bombonera por 2-2, el DT tuvo que realizarse controles. El plantel contó con el día libre, por lo que no fue necesario que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes, se hicieran cargo de las prácticas como ocurrió semanas atrás cuando Russo fue internado.

A principios de septiembre, Russo había pasado una semana en el instituto Fleni debido a una infección urinaria que se le agravó por su delicada salud. Aquella internación le prohibió comandar algunos de los entrenamientos en este tercer ciclo en el club.

Si bien había recibido el alta el 5 de septiembre, en el club optaron por darle más días para que se recupere y recién se reincorporó a las prácticas el jueves siguiente, en el entrenamiento que se llevó a cabo el equipo en la Bombonera previo al viaje a Rosario para cruzarse con Rosario Central.

Después de aquel encuentro, el técnico manifestó en conferencia de prensa su malestar por los rumores que habían trascendido sobre su salud. "Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo", disparó ante los periodistas presentes.