Familiares de Tiago Mendoza regresaron al lugar del crimen, pidieron Justicia y preparan una masiva marcha en Orán

La familia de Tiago Mendoza, el adolescente de 16 años asesinado a puñaladas en la plaza Santa Marta, volvió al lugar donde ocurrió la tragedia. Allí, entre lágrimas y dolor, rememoraron los últimos minutos de Tiago, antes de que fuera trasladado al hospital donde falleció.

En medio de la conmoción, su abuela se arrodilló, quebrada por la tristeza, pidiendo justicia por su nieto, mientras familiares y vecinos registraban la escena para difundirla en la comunidad. El video refleja la bronca e impotencia que hoy invade a Orán.

Video: Radio Orán

Una tía de Tiago hizo un llamado en redes sociales para que los vecinos se sumen a la marcha que se realizará mañana, miércoles, a las 9:30, en la misma plaza donde ocurrió el crimen:

“Hoy vinimos al lugar donde le arrebataron la vida a mi sobrino Tiago. Su abuela se arrodilló llorando pidiendo justicia. Pedimos que todos los vecinos pongan la mano en el corazón y nos acompañen mañana a esta marcha. Exigimos respuestas sobre la falta de atención en el Hospital San Vicente de Paul y las fallas en las cámaras del 911. Queremos que las autoridades nos escuchen: intendentes, gobernadores y fiscales. Nosotros, la familia, exigimos justicia.”

La comunidad de Orán se prepara para una manifestación masiva, que busca honrar la memoria de Tiago y exigir seguridad, justicia y respuestas ante las fallas institucionales que rodearon este crimen.

