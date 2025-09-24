Palmeiras vs. River EN VIVO, minuto a minuto: el millonario va por la remontada en Brasil

River visita este miércoles a Palmeiras de Brasil, con el objetivo de dar vuelta la serie ante uno de los grandes candidatos y así meterse en las semifinales de la Copa Libertadores.

El encuentro se juega desde las 21:30, en el estadio Allianz Parque, se puede ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ y el árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR está su compatriota Christian Ferreyra.

River llega a este partido luego de la derrota por 2-1 en la ida, en un encuentro donde se vio muy superado al principio, pero que, con el pasar de los minutos, pudo conseguir el descuento para seguir con vida en la serie.

El conjunto brasilero se había puesto en ventaja gracias a los tantos del paraguayo Gustavo Gómez y de Vitor Roque, mientras que Lucas Martínez Quarta fue el encargado de reducir la diferencia en el partido que se llevó a cabo en el estadio en El Monumental.

El millonario arrastra una leve mala racha

En lo que respecta al plano local, el “Millonario” cayó en su último partido ante Atlético Tucumán por 2-0, en un cruce donde jugó con mayoría de suplentes.

Esta derrota representó la primera para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo en el Torneo Clausura, donde además perdió el liderazgo de la Zona B ya que fue superado por Deportivo Riestra.

De cara a este partido ante Palmeiras, Gallardo mantiene varias incógnitas en lo que respecta al 11 titular, ya que en la defensa lucha por una posición Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, en el mediocampo se podría dar el ingreso de Juan Portillo en lugar de Enzo Pérez, mientras que en la delantera aún no se definió si Miguel Borja o Facundo Colidio reemplazará al desgarrado Sebastián Driussi.

Palmeiras, por su parte, quiere hacer valer ante su público el gran resultado que consiguió en la ida e instalarse más que nunca como el gran candidato a ganar esta Copa Libertadores.

El equipo conduciro por Abel Ferreira no solo da pelea en el plano internacional, ya que en el Brasileirao está a solo dos puntos del líder, que es el Flamengo, pero con un partido menos.