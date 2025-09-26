Cucis: 15 años de crecimiento y profesionalización

El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta (Cucis) cumple 15 años de existencia y hoy realizará un brindis en su sede de calle General Güemes 1683 para conmemorar la fecha junto a sus matriculados.

La institución fue creada en 2010 a partir de la sanción de la Ley Provincial N° 7629, que otorgó un marco legal y profesional a la actividad. "Antes de tener nuestra ley provincial y nuestro colegio profesional, éramos una actividad meramente comercial. Después de 15 años hemos logrado consolidar un colegio profesional, con sede propia y más de 600 socios matriculados", destacó Guadalupe Nuñez, presidenta de Cucis.

La dirigente señaló que el balance de este recorrido "es súper positivo en todos los sentidos" y subrayó que la formación académica de la profesión creció notablemente en la última década: "Hoy la carrera se dicta como pregrado en universidades como la Católica, la Siglo XXI y la Blas Pascal, entre otras. Además, ya se está avanzando en licenciaturas y carreras de grado, lo que marca un paso adelante para la profesionalización del corretaje inmobiliario".

"Hicimos la gestión de siempre, pero reforzada"

Nuñez remarcó que los festejos por el aniversario no se limitan al brindis de esta semana: "La idea es celebrarlo durante todo el año, no sólo con brindis, sino también con capacitaciones y encuentros institucionales. Hicimos la gestión de siempre, pero reforzada con este significativo aniversario".

Respecto a los desafíos hacia adelante, la presidenta del Cucis señaló que uno de los principales ejes es "mantener un colegio presente para que los matriculados se sientan parte y puedan contar con la institución". En ese marco, destacó la importancia de la capacitación continua "para que los corredores brinden un servicio de calidad a sus clientes".

En cuanto a la situación del mercado, Nuñez fue crítica con las políticas de desregulación: "No estoy de acuerdo, lo veo mal. Somos una profesión que ha crecido muchísimo en los últimos años y es importante defender el ejercicio legal de la actividad", afirmó.

La titular del CUCIS advirtió que aún deben enfrentar la problemática del ejercicio ilegal de la profesión: "Es más que un desafío, es una lucha constante. Por eso agradecemos el espacio y la difusión, porque es importante que la comunidad sepa que en Salta los corredores inmobiliarios somos los únicos habilitados para ejercer el corretaje".

Núñez expresó su satisfacción por el camino recorrido: "Estamos más que felices de cumplir nuestros primeros 15 años. Sabemos que el colegio va a seguir creciendo, que vamos a seguir siendo una gran familia y que siempre estaremos a disposición de la comunidad".