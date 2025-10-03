 Triple crimen de Florencio Varela: Ozorio se negó a declarar y abren los celulares

El caso por el triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que Matías Agustín Ozorio, señalado como la mano derecha de “Pequeño J”, se negara a declarar en su indagatoria ante el fiscal Carlos Arribas.

Ozorio había arribado a Buenos Aires en la noche del jueves tras ser expulsado de Perú, donde permanecía detenido. En la audiencia judicial, decidió guardar silencio, un derecho contemplado en el proceso, lo que generó reacciones en las partes acusadoras.

El abogado Fernando Burlando, representante de la familia de Brenda, una de las víctimas, se pronunció luego de la indagatoria. “Si todos los imputados tienen alguna forma de salvarse de lo que les viene es declarando y aportando elementos para que la investigación avance”, señaló.

Burlando anticipó "pruebas importantísimas"

El letrado anticipó que de la pericia sobre los teléfonos celulares podrían surgir “pruebas importantísimas” para el avance de la causa.

En relación a la actitud de los imputados, Burlando diferenció los momentos del proceso: “Hay dos actitudes totalmente diferentes: una cuando son detenidos y otra cuando pasan por el asesoramiento de los abogados. Cuando son detenidos, apabullados por la prueba, hablan y cuentan cosas, pero cuando vienen a la fiscalía después del asesoramiento de los colegas se niegan a declarar”, analizó.

La investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía, mientras se esperan los resultados de las pericias tecnológicas que podrían aportar más elementos para esclarecer el triple homicidio.



