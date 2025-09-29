Caso Jimena Salas: fotos de un perro, clave para la acusación

En una nueva jornada del juicio por el femicidio de Jimena Beatriz Salas, peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) expusieron el viernes ante el tribunal tres grupos de fotografías de un perro que, según la acusación, podría vincularse con los imputados.

El licenciado en Investigación Criminal Bermúdez, técnico en Criminalística del CIF, explicó que su trabajo consistió exclusivamente en comparar imágenes y quedó claro que las mismas tenían orígenes en distintas fuentes: fotos aportadas por una testigo de Vaqueros, imágenes recuperadas del celular de la víctima y fotografías obtenidas de la cuenta de Google y redes sociales de uno de los acusados.

El técnico detalló que en los tres grupos se observa un animal de pelaje ondulado en escala de grises, orejas negras, ojos con lacrimales marcados y una particularidad en la aleta izquierda del hocico. También señaló la presencia de un collar rojo y una correa naranja con detalles blancos que se repiten en las distintas tomas.

En el primer grupo -aportado por una testigo- aparecen objetos como un llavero, lentes y una mochila. La mujer declaró que cuatro días antes del crimen conversó con un hombre que decía haber encontrado un perro perdido, y le dio un número de teléfono con un dígito diferente al que figura a nombre de Javier Saavedra, el hombre hallado sin vida en un baño de la Alcaidía, el día antes de su enjuiciamiento.

En el segundo grupo se encuentran las últimas fotos tomadas por Jimena Salas con su celular a las 12.37 del día del hecho; minutos después, a las 12.51, el teléfono se apagó. Fragmentos del aparato quedaron en la vivienda. Según peritos, en la escena se detectó ADN masculino de dos hombres.

El tercer grupo corresponde a imágenes extraídas de la cuenta de Google del imputado fallecido. Allí también se observa un perro de similares características. Bermúdez sostuvo que existe "un rango de probabilidad mayor", pero no dio certeza, de que se trate del mismo animal en las tres series de imágenes. Se le solicitó ampliar su informe con videos extraídos del celular de Javier Saavedra, donde se ve a un can corriendo, y la conclusión fue que el rango de correspondencia seguía siendo "mayor".

Las fotos y videos se incorporan a la causa junto a otras evidencias, como los mensajes de WhatsApp entre Javier Saavedra y su entonces pareja, en los que ella expresaba sus dudas sobre la similitud de la mascota con la del caso Salas: "No dejo de pensar en las fotos… la perrita tenía el mismo corte de pelo y la correa era igual". Saavedra respondía que tales comentarios eran "paranoicos" y "horribles".