Javier Milei vuelve a Estados Unidos y se reunirá con Donald Trump el 14 de octubre

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos el 14 de octubre próximo y será recibido en la Casa Blanca por el mandatario norteamericano, Donald Trump para "continuar fortaleciendo la asociación estratégica" entre ambas naciones, anunció hoy la Cancillería.

"La Cancillería de la República Argentina informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump", indicó.

Mediante un posteo en la cuenta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, se destacó que el encuentro entre Milei y Trump "representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países".

Esta asociación, según destacó la Cancillería argentina, esta "basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos".

Según se puntualizó, Milei y su delegación "serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington DC".

Milei viajó recientemente a Estados Unidos, para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, y se entrevistó brevemente con Trump, pero la de octubre tendrá la connotación de "visita oficial" por lo que el encuentro entre ambos presidentes tendrá por escenario la Casa Blanca.