La tía de la joven desaparecida en La Caldera: "No creo que nada malo les haya pasado"

Una pareja de adolescentes de 17 años desapareció en la zona de La Caldera, Salta, tras intentar regresar caminando desde un paraje en el campo. Los chicos habían acompañado al abuelo de Macarena Sarapura, tía de la chica desaparecida. La última comunicación con ellos fue el lunes por la tarde, cuando el joven se contactó con la hermana de la chica, y desde entonces no se sabe su paradero. Familiares y bomberos iniciaron un rastrillaje en la zona, aunque el terreno es difícil y alejado, lo que complica la búsqueda.

Macarena Sarapura, tía de la chica perdida, explicó: "Hablé con mi papá y él me dijo que el chico es el hijo de un vecino de ahí, de 'Villa Zara', y no sabe si ambos eran novios, lo que si es que son menores de edad. La última vez que se tuvo contacto con ellos habría sido en la zona del paraje Potrero de Castilla, que pertenece a esa localidad y está cerca de La Ovejería, donde está la casa de mi abuelo Milagro".

Agregó: "Mi papá me comentó que ayer lunes, el chico se comunicó alrededor de las 19.30 con la hermana de la chica, posteriormente fue esta hermana la que llamó a la hermana del chico, y de ahí ella se contactó con Sergio Sarapura, que es hijo de mi abuelo Milagro, o sea, mi primo", relató.

"Según otro primo, ayer mismo parece que comenzó el rastrillaje de los bomberos, pero hasta el momento no se sabe nada. Yo le avisé a mi papá y le dije que me avisen cualquier novedad, porque están todos en contacto", aclaró Macarena.

La tía de los adolescentes explicó que "no tienen manera de desbarrancarse porque es todo campo, no es que haya un camino claro. Yo conozco todo eso, porque de chica caminaba por ahí con mi abuelo, con las vacas. Somos de esa zona, el pago de mi tata. Son lugares muy alejados, no hay vecinos cercanos. Por eso, si no conocen el terreno, obviamente se pueden perder".

Macarena también indicó que "volvían tarde, como a las 7.30 de la tarde, en pleno campo, sin luz. Tal vez tenían la linterna del celular, pero son todos campos, no hay caminos".

"Lo conocí a ese terreno de chica, caminando con mi abuelo, pero son lugares muy lejanos. Ellos, parece que era la primera vez que iban para allá y no conocían el lugar", añadió.

Macarena expresó su esperanza: "Seguro los van a encontrar, espero que no se hayan alejado mucho del camino. O puede ser que se hayan regresado a la casa del abuelo, aunque no sé si mi abuelo tiene algún medio de comunicación. Si desde ayer ya comenzaron el rastrillaje, calculo que hoy ya habrá novedades, y espero que sean buenas. No creo que les haya pasado algo grave", afirmó.

"Yo no creo que hayan caído en un barranco, porque todo es campo, pero claro, uno no se adentra en lugares peligrosos. Si hay un camino, uno no va a cruzar donde se ve feo", añadió.

Macarena también mencionó que "los chicos estaban de caseros allí mientras mi abuelo no estaba" y concluyó con un mensaje positivo: "Mi papá dice que cualquier cosa, tienen opciones para llegar a Pirgua, hay lugares a los que se puede llegar. Estoy confiada, espero que Dios los haga aparecer sanos y salvos, porque la verdad es que dentro de todo, es un lugar lindo, aunque esté lejano. Hay que ser positivos".

La incertidumbre crece en la zona de La Caldera, Vaqueros y Salta, luego de que una pareja de adolescentes de 17 años desapareciera mientras intentaba regresar caminando desde una zona de campo. La joven, que es sobrina de Macarena Sarapura, tía de la chica desaparecida, había acompañado a su abuelo Milagro en la zona de Potrero de Castilla. El último contacto con los chicos fue el lunes por la tarde, cuando informaron que comenzarían su regreso a pie.

Macarena Sarapura brindó detalles clave sobre lo ocurrido, aclarando las versiones encontradas en torno a la desaparición de los adolescentes. Según su relato, el chico que acompañaba a su sobrina, identificado como Federico, también está desaparecido. "Mi papá me dijo que el chico que también está perdido es el hijo de un vecino de ahí, de Villa Zara, pero no sabe si ambos eran novios. Ambos son menores de edad", explicó Macarena.

La tía relató que el último contacto de los jóvenes ocurrió en Potrero de Castilla, cerca de la casa de su abuelo Milagro, en la zona de La Ovejería. "La última comunicación habría ocurrido en la zona del paraje Potrero de Castilla, que pertenece a Potrero de Castilla para allá, para La Ovejería, donde tienen la casa de mi abuelo Milagro", agregó.

Según Macarena, el chico se comunicó con la hermana de su pareja el lunes a las 19:30. "Mi papá dice que ayer, lunes, el chico se comunicó a las 19:30 con la hermana de la chica que lo acompañaba. Y la hermana se comunicó a su vez con la hermana del chico, identificado como Federico, y de ahí ella se comunicó con Sergio Sarapura, que es el hijo de mi abuelo Milagro, o sea, mi primo, digamos", detalló.

El rastrillaje y las dificultades del terreno

Macarena también mencionó que el rastrillaje comenzó pronto, pero que aún no hay novedades sobre el paradero de los chicos. "Según mi otro primo, ayer mismo parece que salió el rastrillaje de los bomberos y todo esto. Pero hasta el momento no se sabe nada. Mi papá, bueno, yo le avisé, le dije que cualquier cosa que sepa, que me avisen porque ellos están todos en contacto", agregó.

Respecto al terreno, Macarena expresó su conocimiento del lugar, pero también destacó lo complicado que puede ser para quienes no están familiarizados con el campo. "No tienen manera de desarrancarse porque es todo campo, digamos. No tienen que pasar por laja, es todo campo. Yo me conozco todo eso. Pero si no conocés el lugar, obviamente te vas a perder si te alejas mucho", dijo.

La tía también mencionó que los chicos volvían tarde, a las 7:30 de la tarde, sin luz, lo que hizo más difícil su regreso. "Ellos estaban volviendo ya. Para el colmo, volvían tarde, a las 7:30 de la tarde, en pleno campo, sin luz, aunque capaz tenían la linterna del celular, qué sé yo, pero son todos campos", comentó.

La esperanza de encontrar a los chicos sanos y salvos

A pesar de la angustia, Macarena Sarapura se mostró positiva, confiando en que los jóvenes serán encontrados. "De seguro lo van a encontrar, siempre y cuando no se hayan alejado mucho del camino, o puede también haber la posibilidad de que se hayan regresado a la casa del abuelo. No sé si mi abuelo tendrá algún medio de comunicación. Pero si desde ayer están con el rastrillaje, yo calculo que hoy ya va a haber noticias. Y seguro que serán buenas, porque para que les haya pasado algo, no creo", expresó con esperanza.

Reiteró que no cree que los chicos hayan sufrido un accidente grave en el terreno. "No creo que hayan desbarrancado ni nada de eso, porque la verdad que es todo campo. Obviamente, uno no se va a meter donde está feo, donde ves que hay un camino y está feo, no vas a cruzar por ahí", dijo.

Finalmente, Macarena señaló que esta parecía ser la primera vez que los chicos visitaban esa zona y que no conocían bien el lugar. "Parece que es la primera vez que iban para ahí y no conocen el lugar, así que ya veremos qué pasa", indicó.

A pesar de las dificultades del terreno y la incertidumbre sobre su paradero, Macarena mantiene la esperanza de que los chicos aparezcan pronto. "Espero que Dios haga que aparezcan sanos y salvos porque, la verdad, es un lugar lindo, aunque es lejano. No es, digamos, riesgoso. Hay que ser positivo", concluyó.

Conterxto: Una pareja de adolescentes de 17 años desapareció tras intentar regresar caminando desde una zona de campo en La Caldera. los chicos habían acompañdo al abuelo Milagro, abuelo de macarena sarapura, tia de la chica perdida.

Macarena Sarapura, tía de la chica perdida: "hablé con mi papá y él dice que el chico que tambien esta perdido es el hijo de un vecino de ahí de Villa Zara y no sabe si ambos eran novios. Ambos son menores de edad. la pedida de contacto habria ocurriod en la zona del paraje Potrero de Castilla, o sea, pertenece a Potrero de Castilla para allá para La Ovejería, donde tienen la casa mi abuelo Milagro".

"mi papá dice que ayer lunes el chico se comunicó a las 19:30 con la hermana de la chica que lo acompañaba. Y la hermana se comunicó a su vez con la hermana del chico, identificado como Federico, y de ahí ella a su vez se comunicó con Sergio Sarapura que viene a ser el hijo de mi abuelo Milagro, o sea, mi primo, digamos".

"según mi otro primo, ayer no más parece que salió el rastrillaje de los bomberos y todo esto. Pero hasta el momento no se sabe nada. Eh, mi papá, bueno, yo le avisé, le dije que cualquier cosa que sepa, que se entere, que me avisen porque ellos están todos en contacto".

aclaró que los chicos "No, no tiene manera de desarrancarse porque es todo campo, digamos, no es que tener que pasar por por laja, eso es todo campo, digamos. Yo me conozco todo eso. Eh, pero si no conocés, obviamente que te vas a perder si te alejas bastante. Ellos estaban volviendo ya. Para el colmo volvían tarde, o sea, 7:30 de la tarde. eh en pleno campo sin luz, o sea, capaz que tenía la linterna del celular, qué sé yo, pero pero digamos ahí sí, o sea, son todos campos".

"Yo me conocí todo eso de chica con mi abuelo caminando con las vacas. Eh Somos de ahí en sí también de ahí, es el pago de de mi tata, digamos, ahí nació él, ahí se crió y así, ¿viste? Son muchos lugares y son casas muy lejanas, o sea, no es que tener un vecino de acá, qué sé yo, a dos cuadras, qué sé yo, ¿viste? No, son lugares lejanos, digamos, casas lejanas".

señalio: "de seguro lo van a encontrar, siempre y cuando ellos no se hayan alejado mucho del camino o puede también haber la posibilidad de que se hayan regresado a la casa del abuelo. Que yo la verdad no sé si mi abuelo tendrá un medio de comunicación. Pero si desde ayer ya están en el tema del rastrillaje, yo calculo que hoy ya va a haber noticia. Y seguro que noticias buenas, porque para que les haya pasado algo, no creo".

reitero: "no creo que hayan desbarrancado y esas cosas, no, porque la verdad que es todo campo, digamos. Obviamente que uno no se va ahí a meter donde es feo, ¿viste? Donde ves que hay un camino y y está feo, no vas a cruzar por ahí".

"parece que es la primera vez que iban para ahi y no conocían, no conocen en sí el lugar. Así que ya veremos qué pasa".

"los chicos estaban de casero ahí mientras mi abuelo no estaba".

"mi viejo (mi papa) dice que cualquier cosa sea tienen para llegar a a Pirgua, o sea, hay lugares a los que se pueden llegar,.

·espero que Dios va a hacer que aparezcan sanos y salvo porque la verdad que dentro de todo es un lugar lindo, digamos. Si viene lejano, porque es lejos, eh, no es, digamos, riesgos. hay que ser positivo",