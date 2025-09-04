Milei se reunió con la astronauta salteña Noel de Castro en Los Ángeles

El presidente Javier Milei mantuvo en Los Ángeles un encuentro con la ingeniera biomédica salteña Noel de Castro, quien se prepara para convertirse en la primera argentina en participar de una misión espacial. La reunión se concretó en el hotel donde se aloja el mandatario, en el marco de una breve agenda de 24 horas en la ciudad estadounidense.

De Castro, candidata a integrar en 2027 una misión de la compañía Axiom Space, actualmente participa de entrenamientos vinculados a medicina espacial y microgravedad. Su trayectoria la posiciona como pionera en un campo en el que la Argentina busca afianzar vínculos institucionales y científicos a través de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que ya expresaron su apoyo al proyecto.

La salteña también se hizo eco del encuentro y posteó en sus redes sociales: "Hoy tuve el honor de presentar la misión espacial a nuestro Presidente. Está diseñada para poner a nuestro país como un líder en el mapa del espacio. Un paso más para llevar a todo Argentina hacia las estrellas. Gracias a todos los que estan construyendo este sueño conmigo".

En la mesa junto al Presidente también estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford. El almuerzo se desarrolló en un ambiente distendido, entre fotos y charlas, luego de que retrasos en los vuelos alteraran la organización inicial de la jornada.

El encuentro se dio en paralelo a gestiones oficiales orientadas a reforzar la cooperación en ciencia y tecnología con participación argentina. Milei y sus acompañantes destacaron la relevancia de articular el potencial científico del país con las oportunidades de inversión que ofrecen sectores estratégicos.

Tras la reunión con De Castro, el Presidente continuó con actividades vinculadas a su gira internacional. Junto a Caputo y Oxenford, encabezó presentaciones ante empresarios e inversores interesados en energía, agroindustria, minería, tecnología y finanzas. Además, Milei tiene previsto mantener encuentros con Michael Milken, fundador del Instituto Milken; Mark Nelson, vicepresidente de Chevron; y Andy Kleinman, presidente de Delphi Interactive.