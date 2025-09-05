Quién es Noel de Castro, la joven que podría convertirse en la primera argentina en participar de una misión espacial

La ingeniera biomédica Noel de Castro, es la primera salteña en formar parte de un programa internacional de entrenamiento espacial. En diálogo con El Tribuno, contó cómo es su preparación en Estados Unidos, su vínculo con la NASA y el desafío de inspirar a otras mujeres a seguir una carrera científica.

La historia de Noel de Castro parece salida de un sueño, pero está hecha de constancia y esfuerzo. La joven, nacida en Salta y formada en la Universidad Favaloro, inició un camino que puede convertirla en la primera argentina en volar al espacio. Actualmente integra un programa de entrenamiento de Axiom Space, una empresa privada que trabaja bajo los estándares de la NASA, y se prepara para una posible misión internacional a partir de 2027.

Desde su departamento en Florida, donde combina estudios y rutinas de preparación física, De Castro contó que su día a día está marcado por las exigencias de la vida espacial: entrenamiento físico intenso, prácticas de buceo para simular microgravedad, vuelos con fuerza G y estudios en aviación. “Estoy súper feliz, entrenando, que es lo que siempre quise. Es un camino duro, pero apasionante”, aseguró.

Su especialidad como ingeniera biomédica le abre la puerta a investigar en áreas vinculadas con la fisiología humana en microgravedad, radiación y soporte de vida, campos clave para el futuro de las misiones espaciales. Aunque todavía no se definió la tarea que cumplirá en una eventual misión, todo indica que podría liderar investigaciones relacionadas con Argentina y convenios internacionales.

El camino no fue sencillo. Tras completar su carrera universitaria, trabajó en el hospital IMAC en Salta antes de mudarse a Estados Unidos para continuar sus estudios. “No lo llamo sacrificio, porque es mi pasión. Pero sí hubo decisiones difíciles, como dejar a mi familia y empezar de cero. Todo valió la pena”, contó.

Su familia sigue cada paso a la distancia, con orgullo y nostalgia. Además de su proyección internacional, Noel reconoce la responsabilidad de ser referente para las nuevas generaciones, especialmente para las mujeres en ciencia y tecnología. “En mi máster de ingeniería aeroespacial era la única mujer. Quiero que otras chicas se animen, que vean que se puede. Espero que mi camino sea una puerta para las que vienen”, señaló.

La joven salteña se posiciona como una de las grandes promesas argentinas en el ámbito espacial. Respaldada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación y en colaboración con la CONAE, su nombre ya figura como candidata a integrar una misión tripulada a la Estación Espacial Internacional.

“Hoy tengo la posibilidad real de convertirme en la primera astronauta argentina”, resume Noel con la convicción de quien nunca dejó de mirar el cielo.

El encuentro con Milei

En cuanto a su encuentro con Javier Milei en Los Angeles, la salteña posteó en sus redes sociales: "Hoy tuve el honor de presentar la misión espacial a nuestro Presidente. Está diseñada para poner a nuestro país como un líder en el mapa del espacio. Un paso más para llevar a todo Argentina hacia las estrellas. Gracias a todos los que están construyendo este sueño conmigo".

En la mesa junto al Presidente también estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford. El almuerzo se desarrolló en un ambiente distendido, entre fotos y charlas, luego de que retrasos en los vuelos alteraran la organización inicial de la jornada.