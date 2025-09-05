PUBLICIDAD

Policiales

Agravan las acusaciones contra tres imputados en el juicio por corrupción en Villa Las Rosas

El juicio continuará el lunes, cuando los imputados presten declaración. En tanto, el martes está programado el inicio de los alegatos.
Viernes, 05 de septiembre de 2025 15:34
En la quinta semana del juicio por presuntos hechos de corrupción en la cárcel de Villa Las Rosas, la Fiscalía agravó las acusaciones contra tres de los imputados y sumó nuevos cargos en la investigación.

Cambios en la imputación

La Unidad Fiscal, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, informó que Nicol Judith Luna y Patricia Daiana Flores ya no son consideradas coautoras, sino partícipes necesarias del delito de comercialización de estupefacientes agravado, por la intervención de más de tres personas y la comisión dentro de un establecimiento de detención.

Por otro lado, la acusación contra Marcos Matías Bucotich se amplió con un nuevo hecho de exacciones ilegales agravadas (concusión), a partir de la declaración de un testigo.

Declaraciones y próximos pasos

Durante la jornada también declararon Josué Valencia, Baldomero Córdoba, María Inés Méndez y Manuel Méndez, quienes hicieron uso de su derecho a defenderse.

El juicio continuará el lunes 8 de septiembre, cuando se prevé que otros imputados presten declaración. En tanto, el martes 9 de septiembre está programado el inicio de los alegatos de las partes, etapa clave para el desarrollo del proceso

