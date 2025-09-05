Al menos 50 salteños fueron estafados con entradas para ver a Messi en su último partido oficial con la Selección

Un grupo de al menos 50 personas, de la localidad de El Quebrachal y otras localidades del departamento de Anta, fueron estafados con la venta de entradas falsas para el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección Argentina en el país. Aunque el engaño se hizo por internet, las víctimas tuvieron que viajar a Buenos Aires para presenciar un evento histórico, pero la ilusión se convirtió en una pesadilla.

La despedida del capitán en su tierra natal convocó a hinchas de todas las provincias para presenciar el encuentro que la Albiceleste ganó 3 a 0 frente a Venezuela el jueves por la noche.

En medio de la euforia por conseguir una entrada, un grupo de salteños cayó en un engaño orquestado por Enzo Viva, un conocido de la zona que ofrecía los tickets a través de sus redes sociales.

Muchos de los afectados se encontraban en viaje este viernes de regreso desde Buenos Aires. Otros quisieron hacer la denuncia en la comisaría de El Quebrachal, donde les informaron que deben dirigirse a la Fiscalía de Ciberdelitos en Salta capital para que el caso avance a nivel provincial.

Una víctima pudo recuperar el dinero

Una de las víctimas de Joaquín V. González, identificada como José, confió en Viva y le encargó nueve entradas para asistir al partido junto a familiares y conocidos. Pagó las entradas por adelantado y viajó con la esperanza de vivir una noche inolvidable. Sin embargo, cuando llegó a Buenos Aires, el estafador no apareció.

“Llegamos el día antes, lo llamábamos y nos respondía ‘ya voy por el hotel’, pero nunca vino”, relató José a El Tribuno. El salteño, angustiado y con su familia, se dio cuenta de que había sido estafado. Tras varios intentos de comunicación, Viva le prometió que le devolvería el dinero. Decepcionado, José emprendió el viaje de regreso a casa. Mientras conducía por la ruta, recibió la transferencia del dinero de las entradas, pero no pudo recuperar el gasto de la estadía y el viaje. En su caso, la devolución fue cercano a los 6 millones de pesos.

Se cree que otro de los afectados también pudo recuperar el dinero por un valor de 1.5 millón de pesos.

Otra de las víctimas, Alexis, también oriundo de la zona, contó: “Sé que este chango le hizo a varios así, lo conozco, es un sinvergüenza, es del pueblo, pero sé que ahora está viviendo en Buenos Aires”.

Hasta palcos vip de 1000 dólares

En sus publicaciones de WhatsApp, Enzo Viva promocionaba una gran cantidad de entradas con precios que iban desde los $200.000 hasta los $600.000, e incluso ofrecía palcos VIP a un precio de $1.000 dólares. El joven se mostraba como un empresario, ya que también publicitaba una agencia de venta de vehículos en sus perfil.

La estafa de Viva evidencia los riesgos que existen en la compra de entradas a través de redes sociales, especialmente en eventos de alta demanda. Si bien José pudo recuperar el dinero de las entradas, el tiempo y el costo del viaje perdido, así como la desilusión de no poder ver a su ídolo, no se lo quita nadie.

Los afectados lamentan haber viajado, en muchos casos con niños, y haberse quedado sin poder cumplir la ilusión de ver a Messi.

Cuánto costaban las entradas oficiales

La Asociación del Fútbol Argentino había publicado varias semanas antes el valor real de cada entrada para presenciar el partido entre la Selección Argentina y la de Venezuela, en el Estadio Monumental. Los precios eran: