Francos repudió los dichos del Gordo Dan sobre Luis Juez y su hija discapacitada, y el influencer lo desafió

A raíz de un repudiable comentario de Daniel Parisini, más conocido como “El Gordo Dan”, en el que atacó al senador Luis Juez por votar contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a cruzarlo y despegarse de sus declaraciones. El ministro calificó como “inaceptables” los dichos y poco después el propagandista del Gobierno redobló la apuesta.

El Gordo Dan habló en redes sociales sobre Milagros, la hija del legislador cordobés, quien tiene parálisis cerebral. “Luis Juez le... adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija”, escribió en un posteo en X. Y continuó: “No se hizo cargo de la nena hasta que la Justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.

Desde el Gobierno, por su parte, se distanciaron y cuestionaron el comentario. Francos sostuvo que la declaración le pareció “absolutamente fuera de lugar” y defendió al senador. “Creo que no puede aceptarse de ninguna manera la grosería ni la forma en la que se expresa ni el fondo de la cuestión. Juez ya había anticipado en su votación anterior cuál era su posición, de modo que a mí no me sorprende para nada”, dijo en TN.

Luego el funcionario libertario contó que se comunicó con Juez para decirle que repudiaba el comentario que emitió el Gordo Dan y le pidió disculpas. “No se puede aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor”, afirmó. “Que haya borrado el tuit es lo que corresponde, se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad. No se puede cuestionar a las personas que expresan una posición libremente. Juez, además, tiene una relación de amistad con el Presidente y nos ha apoyado en muchos temas. Fue un exabrupto de esta persona”, continuó.

A su vez, el jefe de Gabinete tomó distancia y aclaró que el Gordo Dan no forma parte del Gobierno, sino que “expresa posiciones independientes”. En tanto, aseguró: “Yo no pude hablar con el Presidente porque está de viaje, pero estoy seguro de que va a estar en total desacuerdo con esta expresión”.

Por su parte, el propagandista, que conduce el programa La Misa del canal de streaming oficialista Carajo, borró el tuit, aunque minutos más tarde volvió a subir una réplica: “Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del Estado argentino con el consiguiente empobrecimiento de generaciones de argentinos”. Tras ello hizo más posteos con ironías sobre el primer comentario.

También respondió directamente al jefe de Gabinete, sobre quien afirmó: “No voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo. Lo perdono”.

De todos modos, sumó: “Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido de frente, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández. Acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura y condenando nuevamente a la pobreza a millones de argentinos porque encima tienen el tupé de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad, sabiendo perfectamente lo que están haciendo. En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas nunca. Ni un paso atrás, Guille”, advirtió el Gordo Dan.

Por su parte Juez no se expresó sobre el comentario del Gordo Dan; sin embargo, reposteó un tuit de su hijo Martín, quien declaró: “Genuinamente acompañamos leyes para que el Presidente pueda gobernar sin pedir nada a cambio (y lo seguiremos haciendo). Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir. Si así tratan a aquellos que deciden acompañar, no me quiero imaginar al resto. Sepan muchachos que el daño que le hacen al Presidente es incalculable. En la política, como en la vida, no vale todo. Miserables aquellos que piensan que podemos utilizar lo más lindo que la vida nos dio para hacer política“.

La durísima respuesta del Gordo Dan: "Ni un paso atrás, Guille"

Aunque borró el mensaje original, Parisini no se detuvo ahí y volvió a apuntar contra el legislador. En una seguidilla de publicaciones en X, primero se defendió con ironía: “Están quebrando al país y condenando a la miseria a las generaciones futuras de la Argentina adrede, pero un gordo twittea muy fuerte”. Minutos después, volvió a lanzar críticas contra Juez, con alusiones a su vida personal, y cerró con un mensaje hacia Francos: “Del señor Guillermo Francos no voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo. Lo perdono”.

"Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del Estado argentino con el consiguiente empobrecimiento de generaciones de argentinos. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa", desafió Parisini más tarde.

Por último, el influencer finalmente sí disparó contra Francos por no entender "la vehemencia y la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA", algo que justificó con el pase de factura de que "él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández". "No se dejen psicopatear por los psicópatas nunca. Ni un paso atrás, Guille", concluyó.

Fuente: La Nación / Perfil