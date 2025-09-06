PUBLICIDAD

6 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Piden juicio político al juez que censuró audios de Karina

Denuncia de la Coalición Cívica en el Consejo de la Magistratura.
Sabado, 06 de septiembre de 2025 02:12
Elisa Carrió
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para solicitar el juicio político al juez federal Alejandro Patricio Maraniello, por haber dictado una medida cautelar que permitió la censura previa sobre la difusión de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Marianello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado", escribió Reyes en la red social X.

En el posteo, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que "un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables".

"Las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día", cerró el legislador de la Ciudad.

Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones y solicitan la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.

 

