Milagro 2025: El Tala ya tiene su columna de peregrinos rumbo al Señor y la Virgen

Los peregrinos de El Tala continúan su camino hacia Salta Capital, impulsados por la fe y la esperanza que los acompaña en cada paso. A lo largo de su recorrido, el apoyo de familias, amigos, voluntarios y diversas instituciones ha sido fundamental para garantizar su bienestar y seguridad durante esta travesía tan significativa.

Gracias a la colaboración incondicional de la comunidad, los peregrinos cuentan con asistencia y aliento, lo que les permite seguir adelante con la fuerza y la devoción que caracteriza a los salteños en esta época del año.

Este esfuerzo colectivo refleja el espíritu de solidaridad que caracteriza al pueblo salteño, y es un recordatorio de la importancia de la fe en momentos de adversidad. Con cada paso, los peregrinos no solo se acercan a su destino, sino que también fortalecen el vínculo con el Señor y la Virgen del Milagro, quienes, como lo han hecho durante siglos, continúan guiando y protegiendo a quienes se acercan con fe y devoción.

Mientras avanzan por los caminos hacia Salta, todos los salteños y creyentes se unen en oración, pidiendo por la protección y bendición de los peregrinos. La devoción que muestran en su recorrido inspira a todos los que tienen la oportunidad de acompañarlos, ya sea de forma presencial o desde la distancia, con el corazón lleno de esperanza.

Pronto, este esfuerzo será recompensado con el encuentro de todos en la ciudad para celebrar juntos el Milagro Salteño, un evento que une a miles de peregrinos en una manifestación de fe única en el país. ¡Que el Señor y la Virgen del Milagro los acompañen en cada paso hacia su destino!