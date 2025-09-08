PUBLICIDAD

8 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Milagro en Salta:

La fe todo lo puede y queda reflejado en cada historia que día a día se conoce de los peregrinos, que soportando las adversidades de los caminos y el clima, continúan su marcha con el único objetivo de llegar al encuentro con el Señor y la Virgen del Milagro.
Lunes, 08 de septiembre de 2025 19:49
La fuerza de la fe vuleve a movilizar a los peregrinos que, desde hace varios días, recorren los extensos caminos de la Puna con destino a la Catedral Basílica de Salta. Entre ellos se encuentran grupos de Catamarca y Salta, que avanzan con sacrificio, esperanza y devoción hacia el encuentro con la Virgen y el Señor del Milagro.

El 2 de septiembre, un contingente partió desde Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, enfrentando temperaturas bajo cero y fuertes ráfagas de viento. Tras pernoctar en Posco, los caminantes siguieron su trayecto hasta llegar, el domingo 7, a Mina Patito, donde se sumaron peregrinos provenientes de Tincalayu y Providencia.

La intensa nevada que cubrió la Puna en las últimas horas obligó a retrasar la salida del lunes. Pese a las inclemencias, al grupo se incorporaron fieles de Campamento Cijes y Bórax, quienes se unieron para continuar la travesía. La siguiente parada será en Santa Rosa de los Pastos Grandes, desde donde retomarán la marcha para llegar al empalme de las rutas 129 y 51. Allí los esperarán peregrinos de Tolar Grande, Olacapato y Pocitos, fortaleciendo aún más el espíritu de comunidad en el camino.

El grupo es acompañado por monseñor Dante Bernacki, cuya presencia pastoral guía y alienta a los fieles en cada jornada.

La meta es clara: llegar a Salta para estar a los pies de los santos patronos y renovar el pacto de fidelidad.

 Fotos y videos: Carlos Armella

