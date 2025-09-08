El Salta, el dólar blue cotizó a $1.450 y se espera un alza para el mediodía

El escenario electoral y las movidas ocurriadas en el mercado bursátil también afectaron el predio del dólar en Salta. Mientras el viernes el dólar blue cotizaba a $1380, este lunes los precios tuvieron un incremento importantes y se puede encontrar en $1.430 y $1.450. Sin embargo los operadores no se animan a dar una precio estable y guardaron las reservas, a la espera de que a media mañana se logre estabilizar el precio.

A nivbel nacional, el dólar oficial en el Banco Nación abrirá este lunes 8 de septiembre a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta en una rueda que se prevé complicada para el gobierno.

En tanto, El dólar mayorista se inicia con un valor de $1.346 y $1.355 para ambas puntas.

A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas iniciará con valores de $1.344 y $1.386.

El MEP arranca en $1.383 y el Contado con Liquidación en $1.390.

Por su parte, el dólar “blue” se ofrecerá a $1.350 y $1.370 para ambas cotizaciones.

La victoria a favor de Fuerza Patria fue por el margen que los analistas consideraban desfavorable para el gobierno por las expectativas negativas que podría generar.

La primera señal se tuvo con el dólar cripto superando los $ 1.400 apenas comenzaron a conocerse los primeros números extraoficiales que dan cuenta de la amplitud del resultado.

Por su parte, los ADRs caen 12% en las cotizaciones pre market. El riesgo país apunta a llegar a los 1000 puntos por la venta de bonos por parte de los inversores.