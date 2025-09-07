Elecciones en Provincia de Buenos Aires: votó más del 63% del padrón

La Junta Electoral bonaerense confirmó que, por el momento, votó el 63% del padrón, luego del cierre de los comicios en estas elecciones legislativas provinciales.

Previamente, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, había indicado en la conferencia de prensa realizada en el centro de cómputos de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, que los primeros datos oficiales se conocerán cuando esté el 30% de las mesas escrutadas, alrededor de las 21 hs.

A una hora del cierre de los comicios, se está llevando adelante el escrutinio provisorio y la transmisión de telegramas hacia el Centro de Cómputo. Los resultados parciales podrán consultarse tanto en la aplicación como en la web de Elecciones Bonaerenses 2025. El escrutinio definitivo se realizará el próximo sábado.