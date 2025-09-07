Resultados elecciones en Buenos Aires 2025, EN VIVO: a qué hora se concen los resultados y toda la información de los canidatos

Este domingo 7 de septiembre los bonaerenses votan para renovar la mitad de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. En las elecciones 2025 están en juego 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales. Además, se renuevan concejales municipales y consejeros escolares. Estas últimas autoridades son responsables de la administración de los servicios educativos en cada distrito.

La provincia se divide en ocho secciones electorales, cada una con partidos que aportan legisladores a la Cámara de Diputados y al Senado provincial. La más grande es la Primera Sección, con 4,7 millones de electores, seguida por la Tercera Sección, con 4,6 millones. En total, 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas, lo que equivale al 37% del padrón nacional.

La Provincia de Buenos Aires concentra más de un tercio del padrón argentino y su Legislatura define leyes que impactan en seguridad, salud, educación y presupuesto. La renovación de bancas podría reconfigurar las mayorías parlamentarias y anticipar el escenario político hacia 2027.

Si bien hubo demoras en la apertura de muchas mesas, hasta las 16 había votado del 50,5% del padrón. El nivel de participación será clave para un resultado de alto impacto para La Libertad Avanza y el peronismo.

De acuerdo con la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, los resultados provisionales, es decir los primeros resultados, deberán publicarse este domingo alrededor de las 21, o cuando se encuentre cargado "al menos el 30% de las mesas escrutadas en cada una de las secciones electorales".

Los principales candidatos que se medirán en las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires son:

Fuerza Patria

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Diego Nanni

3° Sección: Verónica Magario

6° Sección: Alejandro Di Chiara

8° Sección: Ariel Archanco

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Gabriel Katopodis

4° Sección: Diego Videla

5° Sección: Fernanda Raverta

7° Sección: María Inés Laurini

Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO)

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Natalia Blanco

3° Sección: Maximiliano Bondarenko

6° Sección: Oscar Liberman

8° Sección: Juan Osaba

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Diego Valenzuela

4° Sección: Gonzalo Cabezas

5° Sección: Guillermo Montenegro

7° Sección: Alejandro Speroni

Somos Buenos Aires

Candidatos a Diputados:

3° Sección: Pablo Domenichini

6° Sección: Andrés De Leo

8° Sección: Pablo Nicoletti

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Julio Zamora

4° Sección: Pablo Petrecca

5° Sección: Matías Balsamello

7° Sección: Fernando Martini

Frente de Izquierda Unidad (FIT-U)

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Jorge Núñez

3° Sección: Nicolás del Caño

6° Sección: Héctor Carlos Zaris

8° Sección: Laura Cano

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Romina del Pla

4° Sección: Luciano Roggero

5° Sección: Alejandro Martínez

7° Sección: Daniel Marín

Frente Potencia

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Ariel Bianchi

3° Sección: Santiago Mac Goey

6° Sección: Héctor Carlos Zaris

8° Sección: Jorge Metz

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Felix Lonigro

4° Sección: Andrea Passerini

5° Sección: Fabio Adrián Molinero

7° Sección: Pedro Vigneau

Nuevo MAS

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Florencia González

3° Sección: Juan Cruz Ramat

6° Sección: Paula Abal

8° Sección: Facundo Díaz

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Lucas Correa

4° Sección: Emilio Almada

5° Sección: Marcos Pascuan

7° Sección: Sofía Carneiro

Alianza Unión Liberal

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Luciano Busso

3° Sección: Alejandro Mansilla

6° Sección: José Luis Giannasi

8° Sección: Diana Zonaro

Candidatos a Senadores: