Resultados elecciones en Buenos Aires 2025, EN VIVO: a qué hora se concen los resultados y toda la información de los canidatos

Este domingo 7 de septiembre, los bonaerenses votaron en las elecciones 2025 en Buenos Aires para renovar la mitad de la Legislatura provincial. EstÁn en juego 46 bancas de diputados y 23 de senadores, además de concejales y consejeros escolares, responsables de la administración de los servicios educativos en cada distrito.

La provincia de Buenos Aires se divide en ocho secciones electorales. La Primera Sección concentra 4,7 millones de electores, seguida por la Tercera Sección, con 4,6 millones. En total, 13,3 millones de personas estaban habilitadas para votar en 38.788 mesas, equivalentes al 37% del padrón nacional, convirtiendo a Buenos Aires en la provincia con mayor peso electoral del país.

La renovación de bancas en la Legislatura bonaerense podría reconfigurar las mayorías parlamentarias y adelantar el escenario político hacia las elecciones nacionales de 2027, afectando decisiones clave en seguridad, educación, salud y presupuesto provincial.

Aunque algunas mesas registraron demoras en la apertura, hasta las 16 horas había votado el 50,5% del padrón. La participación electoral se perfila como un factor decisivo para el impacto de los resultados sobre los principales partidos: La Libertad Avanza y el peronismo.

Según la Junta Electoral de Buenos Aires, los resultados provisionales se publicarán este domingo alrededor de las 21, o cuando se haya cargado al menos el 30% de las mesas escrutadas en cada sección. Tras el cierre de los comicios, crece la expectativa por conocer cómo se distribuyen las bancas y cuáles serán los efectos en la política provincial.

Los principales candidatos que se medirán en las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires

Fuerza Patria

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Diego Nanni

3° Sección: Verónica Magario

6° Sección: Alejandro Di Chiara

8° Sección: Ariel Archanco

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Gabriel Katopodis

4° Sección: Diego Videla

5° Sección: Fernanda Raverta

7° Sección: María Inés Laurini

Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO)

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Natalia Blanco

3° Sección: Maximiliano Bondarenko

6° Sección: Oscar Liberman

8° Sección: Juan Osaba

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Diego Valenzuela

4° Sección: Gonzalo Cabezas

5° Sección: Guillermo Montenegro

7° Sección: Alejandro Speroni

Somos Buenos Aires

Candidatos a Diputados:

3° Sección: Pablo Domenichini

6° Sección: Andrés De Leo

8° Sección: Pablo Nicoletti

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Julio Zamora

4° Sección: Pablo Petrecca

5° Sección: Matías Balsamello

7° Sección: Fernando Martini

Frente de Izquierda Unidad (FIT-U)

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Jorge Núñez

3° Sección: Nicolás del Caño

6° Sección: Héctor Carlos Zaris

8° Sección: Laura Cano

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Romina del Pla

4° Sección: Luciano Roggero

5° Sección: Alejandro Martínez

7° Sección: Daniel Marín

Frente Potencia

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Ariel Bianchi

3° Sección: Santiago Mac Goey

6° Sección: Héctor Carlos Zaris

8° Sección: Jorge Metz

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Felix Lonigro

4° Sección: Andrea Passerini

5° Sección: Fabio Adrián Molinero

7° Sección: Pedro Vigneau

Nuevo MAS

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Florencia González

3° Sección: Juan Cruz Ramat

6° Sección: Paula Abal

8° Sección: Facundo Díaz

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Lucas Correa

4° Sección: Emilio Almada

5° Sección: Marcos Pascuan

7° Sección: Sofía Carneiro

Alianza Unión Liberal

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Luciano Busso

3° Sección: Alejandro Mansilla

6° Sección: José Luis Giannasi

8° Sección: Diana Zonaro

Candidatos a Senadores: