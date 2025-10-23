Quién es Pablo Quirno, el hombre de Luis Caputo que desembarcará en la Cancillería

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, será el reemplazante de Gerardo Werthein en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de un funcionario con estrecho vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Desembarcó en el Gobierno nacional, en 2023, y fue parte de la administración de Cambiemos y ex miembro del directorio de la autoridad monetaria en un breve lapso del gobierno de Mauricio Macri.

Quirno es licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y tiene una larga experiencia en el sector financiero internacional, habiéndose desempeñado en el sector privado como asesor financiero y como Director para Latinoamérica de JP Morgan en Nueva York. También fue miembro del Comité de Gerenciamiento Regional de JP Morgan.

También trabajó en el sector privado

En el sector privado, Quirno asesoró gobiernos y compañías en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia en fusiones y adquisiciones, restructuraciones corporativas, privatizaciones y private equity.

En la función pública ingresó el 29 de febrero de 2016, cuando fue designado como “Coordinador General de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas” por el entonces ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.

Casi un año más tarde, en enero de 2017 pasó a ser la mano derecha de Luis Caputo, convirtiéndose en su Jefe de Gabinete en el ministerio de Finanzas, desde donde colaboró con las negociaciones para concretar el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). También impulsó la iniciativa de Participación Público – Privada.

En julio de 2018, ingresó al Directorio del Banco Central, a pedido de Caputo que había asumido la presidencia del organismo. A tres meses de su nombramiento dejó el cargo.