Cuáles son los afiliados del IPS que ya no necesitarán bonos en papel

Los afiliados del IPS incluidos en los programas preventivos DiabesNoa, MaterNoa y en el Programa de Discapacidad podrán acceder a un nuevo sistema de autorización para la atención médica a partir del lunes 12 de enero, sin necesidad de presentar bonos de consulta en formato papel.

Según se informó oficialmente, a partir de esa fecha dejarán de emitirse las chequeras físicas con los códigos de consulta médica que hasta ahora se utilizaban en estos planes.

En el caso de DiabesNoa, quedarán sin vigencia los códigos 42010111, 42010110, 420101112, 42010113 y 42010115; para MaterNoa, los códigos 42010102 y 42010103; y para el Programa de Discapacidad, los códigos 370101 y 370102. Desde entonces, la autorización de las consultas se realizará exclusivamente mediante el nuevo sistema dispuesto.

La implementación de este mecanismo apunta a ordenar y modernizar la gestión de las prestaciones, reduciendo el uso de papel y facilitando el acceso a la atención médica para los afiliados incluidos en estos programas, sin modificar el alcance de las coberturas ni las prestaciones previstas.

Controles

Desde la administración se recordó que el cambio en la modalidad de autorización no exime del cumplimiento de los requisitos vigentes.

Los afiliados deberán continuar realizando los controles médicos periódicos y los trámites administrativos establecidos por cada programa, los cuales son condición necesaria para mantener la vigencia de la cobertura y acceder a las prestaciones correspondientes.

Finalmente, se destacó que este proceso de actualización administrativa busca mejorar la eficiencia del sistema y la atención a los afiliados, y se agradeció la colaboración de los beneficiarios durante la transición hacia este nuevo esquema de autorización.

