Encontraron a la niña que era intensamente buscada en Rivadavia Banda Sur

La niña que había sido reportada como desaparecida en el paraje Las Vertientes, en el departamento Rivadavia Banda Sur, fue encontrada en las últimas horas, según se informó. Desde las autoridades y la familia se agradeció especialmente a todas las personas que colaboraron con la difusión del caso durante la búsqueda.

La menor había sido vista por última vez en la mañana del sábado 10 de enero, cuando se ausentó de su domicilio ubicado en el paraje Las Vertientes, en la localidad de La Unión. Tras la denuncia, se activó de inmediato el protocolo correspondiente.

La investigación fue encabezada por los fiscales penales de Orán, Claudia Carreras y Carlos Salinas, quienes intervinieron de forma conjunta en la causa desde el momento en que se tomó conocimiento de la desaparición.

De acuerdo a la información oficial, la niña tiene 6 años y su ausencia había generado una intensa búsqueda en la zona, con la participación de personal policial, familiares y vecinos de la comunidad.

Se dispuso que sea revisada por profesionales médicos para constatar su estado de salud, para luego ser revinculada con su familia.

Cabe destacar que el fiscal Salinas se constituyó durante las primeras horas de la búsqueda en el domicilio de la niña y tras su hallazgo, de desplaza nuevamente al lugar, para verificar la situación, el bienestar de la menor y que sea restituida a su hogar.

Las tareas de búsqueda y rastrillajes en el paraje Las Vertientes y zonas aledañas, contó con la participación de efectivos del Distrito de Prevención 8, Investigaciones, Lacustre y Fluvial, Infantería, Canes, Rural y Ambiental, entre otras áreas, junto a familiares y baqueanos de la zona.

Durante las primeras horas del operativo, se habían difundido datos vinculados a su vestimenta al momento de ser vista por última vez, con el objetivo de facilitar su localización, en el marco del protocolo de búsqueda de personas.

Las tareas se desarrollaron de manera coordinada en el área rural, con recorridas y rastrillajes, además del acompañamiento permanente de la comunidad local, que colaboró activamente desde el inicio.

Tras confirmarse que la menor fue encontrada, las autoridades indicaron que se dio por finalizado el operativo de búsqueda, sin que se difundieran detalles adicionales sobre las circunstancias del hallazgo, en resguardo de sus derechos.

Finalmente, se reiteró el agradecimiento a quienes aportaron información y ayudaron a difundir el pedido de búsqueda, destacando la importancia de la colaboración comunitaria en este tipo de situaciones sensibles.