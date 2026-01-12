Milagro en el chaco salteño: Jimena, la niña de seis años, caminó 50 km en el monte

La desaparición de una niña de seis años en una inhóspita zona del chaco salteño en la mañana del sábado, activó todas las alarmas y en pocas horas decenas de rescatistas, policías y baquianos del lugar se lanzaron tras las huellas de la pequeña Jimena Saravia, de solo seis años, con el corazón en la mano y a sabiendas que las condiciones del chaco salteño -en esta época- son extremadamente crueles.

Jimena Saravia, una nena de 6 años, se extravió en la mañana del sábado en el paraje Las Vertientes, en la localidad de La Unión, departamento Rivadavia Banda Sur y la perseverancia de dos policías y un soldado del Ejército Argentino, sumado al conocimiento de varios guardiaparques hicieron el milagro de dar con la niña en el paraje El Rosillo, a 50 kilómetros del lugar donde desapareció la mañana del sábado 10.

Una "superniña"

Consultado ayer uno de los héroes -el principal Mendoza de la Policía de Salta-, el mismo enumeró a la comisión que logró hallar a la niña, no sin antes asegurar que se trata de una "superniña". Dijo: "Tras hallar sus huellas en un pozo de agua comenzamos a buscarla por las sendas de los animales, cuando escuchamos su voz firme. íHola! nos dijo. Nos estaba esperando a la orilla de una senda", relató.

Luego recordó, la patrulla de búsqueda estaba compuesta por unas diez personas: el cabo Claudio Díaz, el principal Mendoza, el soldado EA Enrique Frías, los guardaparques Nicéforo Luna e hijos y Federico Luna y baquianos de la zona.

"Ella nos encontró"

"Es difícil de relatar, anduvimos por todas partes, kilómetros por sendas y chaguarales, calores intensos y la fe de hallar a la niña con vida. Ella caminó más de 50 kilómetros. Nosotros dimos con las huellas de su calzado en una aguada, unos sapitos blancos. Desde ahí todo fue contrarreloj, pero al final ella nos encontró y nos dijo hola, sin miedo, sin llanto, como si nos estuviera esperando", contó.

"Estaba lúcida y nos contó durante el regreso (la trajimos alzada un kilómetro cada uno en turnos), que vio corzuelas, ratas, conejos, aves, zorros y que cuando se cansó -de noche- durmió sobre un tronco de un árbol que la cobijó hasta el amanecer, cuando emprendió de nuevo la marcha siguiendo las sendas de los animales, las vacas. Es algo que no se puede olvidar, la entereza psicológica de la niña y su resistencia física. Apenas vestía una remerita, un pantalón corto y unos sapitos de plástico, talón descubierto", relató Mendoza.

La historia de este rescate sin igual quedó grabada en todo el equipo y le devolvió la alegría a toda Rivadavia Banda sur.

Tras el hallazgo con vida de Jimena, las redes sociales expresaron su alegría y la graficaron con un mensaje: "Qué linda es la gente de Rivadavia Banda Sur, vi tantos vecinos y conocidos que agarraron sus motitos y vehículos y fueron ayudar, se unieron y lo lograron".

Según el grupo de rescate, la niña se dirigía directamente hacia el río Teuco, por los caminos de las vacas, y estaba a solo a 5 kilómetros de encontrar agua nuevamente.

Ayer, la alegría volvió a Rivadavia cuando el grupo de rescate halló a Jimena con vida y compartió una foto histórica. La imagen llenó de gozo a toda Rivadavia y más allá también.