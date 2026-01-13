PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
27°
13 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

turismo silver
Alimentos peligrosos
bts en argentina
incendios en chubut
Boca Juniors
Abuso sexual infantil en Salta
Jimena Saravia
Inflación
Especial
turismo silver
Alimentos peligrosos
bts en argentina
incendios en chubut
Boca Juniors
Abuso sexual infantil en Salta
Jimena Saravia
Inflación
Especial

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

La inflación de diciembre fue del 2,8% y el acumulado en 2025 llegó al 31,5%

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.308.713,26 para no ser pobre en diciembre de 2025.
Martes, 13 de enero de 2026 16:03
Foto: Javier Rueda
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La inflación volvió a acelerarse en diciembre de 2025. Según los datos oficiales difundidos este lunes por el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,8% y cerró el año con una suba acumulada del 31,5%.

El informe señaló que la división con mayor incremento mensual fue Transporte, con una suba del 4,0%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 3,4%. Ambos rubros tuvieron un impacto significativo en el nivel general del índice durante el último mes del año.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la categoría que más incidió en la suba mensual del IPC en todas las regiones del país, reflejando el peso que los productos básicos continúan teniendo sobre el costo de vida de los hogares.

Por regiones, el Noreste argentino registró la mayor suba mensual, con un incremento del 3,4% en diciembre. En contraste, el Noroeste y la Patagonia mostraron las variaciones más bajas, con un 2,6% cada una.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD