Rally Dakar 2026: ¡Nuevo podio para Kevin Benavides, esta vez en la etapa maratón!

La etapa 9 del Rally Dakar también tuvo un desarrollo exigente para la categoría Challenger, en el marco de la etapa maratón disputada entre Wadi Ad-Dawasir y el campamento refugio. El recorrido, sin asistencia mecánica, incluyó un enlace de 123 kilómetros y una especial de 418 kilómetros, completados entre la madrugada del martes y la mañana de este miércoles, en uno de los tramos más determinantes de la competencia. ¿Cómo le fue a Kevin Benavides?

El piloto salteño Kevin Benavides, ganador de la etapa 7, afrontó la jornada a un increíble ritmo y así llegó a la meta, con su tercer podio (fue tercero en la etapa 6). De manera provisional, el piloto salteño se ubicó en la segunda posición de la categoría Challenger al cierre de la etapa 9, a 1 minuto y 20 segundos del ganador del día Paul Spierings, a la espera de las confirmaciones oficiales de la organización.

Etapa 9

Este resultado parcial le permitió además avanzar en la clasificación general, donde de forma provisoria escalaba hasta el 11º puesto, consolidando una evolución positiva en la segunda parte del Dakar. Ahora, al igual que su hermano Luciano y el resto de los pilotos, deberá armar su carpa, dormir en el desierto y dejar a punto su vehículo de cara a la etapa 10.

General