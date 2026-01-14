PUBLICIDAD

Christian Petersen
Poder Adquisitivo
Lali Espósito
Tini y De Paul
Celulares en Argentina
El clima en Salta
Hermandad Musulmana
Groenlandia
La caída de Maduro
Inundaciones en el Valle de Lerma
Salta

Clima en Salta: se vienen días con alerta por tormentas y así estará el tiempo en la capital y alrededores

El  Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para distintas zonas de la provincia. Esto es lo que dijo el meteorólogo Edgardo Escobar a El Tribuno. 
Miércoles, 14 de enero de 2026 19:13
Preocupan las posibles lluvias en la capital salteña y alrededores. Foto: Javier Rueda
A una semana de las inundaciones por tormentas que afectaron principalmente el Valle de Lerma, hay preocupación porque el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas para distintas zonas de la provincia. Este miércoles, entre las 18 y las 00, el aviso de alerta amarilla alcanza a los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. Esto es lo que dijo el meteorólogo Edgardo Escobar a El Tribuno

Así quedó una calle en La Merced tras las tormentas.

Para el jueves se prevé una temperatura máxima de entre 28 y 29 grados. En ese contexto, y debido a la influencia de la alta boliviana, se mantiene un alerta amarillo entre las 18 y las 00 para Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.

Baja la temperatura

El viernes está previsto el ingreso de un pulso de aire frío, lo que provocará un descenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 24 grados. Para ese día, el alerta amarillo estará vigente de 6 a 12 en Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma, zona montañosa de Cafayate, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

El Valle de Lerma fue el más afectado la semana pasada.

En cuanto al fin de semana, el sábado se espera una máxima de 28 grados, con probabilidad de lluvias y tormentas, mientras que el domingo la temperatura alcanzaría los 26 grados, con precipitaciones posibles entre la tarde y la noche. Para el lunes, el pronóstico indica una máxima de 23 grados, con condiciones de inestabilidad y probables lluvias y tormentas.

