Internacionales

Maduro pide a venezolanos que "confíen" en Delcy

Envió el segundo mensaje desde que está detenido en Estados Unidos.
Miércoles, 14 de enero de 2026 23:50
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un segundo mensaje a su país desde su lugar de reclusión en EEUU, en el cual exhortó al pueblo venezolano a confiar plenamente en la mandataria encargada Delcy Rodríguez.

El mensaje fue transmitido por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario, quien precisó que la comunicación fue enviada a través de los equipos jurídicos de su padre. "Confíen en Delcy (Rodríguez), en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron", expresó el parlamentario durante una movilización popular en Caracas.

Maduro Guerra explicó que este nuevo pronunciamiento ratifica la firmeza política del mandatario y su respaldo absoluto a la presidenta encargada en un contexto que calificó de complejo para Venezuela.

"Tuvimos un mensaje de él y de ella (Cilia Flores, esposa de Maduro). Nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen tranquilidad de conciencia", señaló.

El diputado llamó a la población a no dejarse influenciar por campañas de desinformación y a mantener la cohesión nacional, subrayando la importancia de recurrir únicamente a fuentes oficiales. "Debemos mantenernos unidos y no dejar que nada nos divida. Intentarán decir cosas para confundir, pero, ante eso: claridad política e ideológica", afirmó.

Las declaraciones se produjeron en el marco de una movilización de los trabajadores del transporte venezolanos en distintos puntos de Caracas, quienes reiteraron su respaldo al Gobierno y exigieron la liberación de Maduro y de Flores.

Ambos fueron secuestrados y sacados de Venezuela durante una incursión militar de EEUU en la madrugada del 3 de enero pasado, la cual dejó al menos 100 muertos y decenas de heridos, además de numerosos daños en cuatro ciudades de Venezuela.

 

