El Vaticano intentó mediar una salida de Maduro hacia Rusia para evitar la incursión de EEUU

En un esfuerzo desesperado por evitar el derramamiento de sangre, la diplomacia del Vaticano intentó hasta el último momento negociar un exilio para Nicolás Maduro.

Según reveló una investigación de The Washington Post, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, mantuvo una reunión secreta el pasado 24 de diciembre con el embajador de Estados Unidos ante el Vaticano, Brian Burch, para proponer a Rusia como destino de asilo para el mandatario venezolano.

Parolin, quien conoce profundamente la política de Caracas por su pasado como nuncio en ese país, interpeló a la administración Trump para frenar el avance militar.

Según los documentos obtenidos, el Vaticano admitía que Maduro debía dejar el poder tras las cuestionadas elecciones de julio de 2024, pero instaba a ofrecerle una "salida dorada" para garantizar su seguridad y la estabilidad regional.

La mediación vaticana sugería que el presidente Vladimir Putin estaba dispuesto a otorgar asilo y protección a Maduro.

El pacto de seguridad: La propuesta implicaba que Maduro pudiera conservar su patrimonio y retirarse a Rusia, Qatar o Turquía bajo garantías internacionales de seguridad.

El "obstáculo" interno: Parolin confió al embajador estadounidense que Maduro habría estado dispuesto a dimitir voluntariamente tras los comicios, pero que Diosdado Cabello lo convenció de que hacerlo le costaría la vida.

Venezuela como pieza de canje: En la reunión se mencionó el "rumor" de que Moscú estaba dispuesto a abandonar su apoyo a Venezuela si lograba condiciones favorables en las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania.

La postura del papa León XIV

El actual pontífice, León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, ya había manifestado su preocupación durante su regreso de El Líbano el pasado 3 de diciembre. Ante la prensa, el Papa pidió evitar cualquier uso de la fuerza y abogó por el diálogo o la presión económica antes que una invasión territorial. "El que más sufre en estas situaciones es el pueblo", había advertido.

La oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado expresando su decepción por la revelación de conversaciones confidenciales que, según alegan, no reflejan con total precisión el contenido del encuentro.

No obstante, la revelación confirma que el Vaticano veía el cambio de régimen como algo inevitable, aunque discrepaba profundamente en los métodos utilizados por la Casa Blanca.