El acuerdo UE-Mercosur augura mejoras para la carne argentina

La Argentina, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de carne vacuna, espera que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que será firmado mañana, potencie al sector ganadero a través de un acceso preferencial al mercado europeo.

Aunque el acuerdo, una vez que entre en vigor, impactará positivamente de forma amplia en la agroindustria nacional, las exportaciones de carne bovina se perfilan como unas de las más beneficiadas por el pacto entre los Veintisiete y el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Expertos y empresarios del sector coincidieron en que no habrá un aluvión de carnes argentinas en la UE, pero sí ventajas por reducción de aranceles. "Lo que varía con el acuerdo no es la cantidad. No se trata de sacarle el trabajo a otros, sino de ofrecer un producto de excelente calidad, que ya se consume en Europa hace 25 años", dijo Carlos José Colombo, director de la firma ganadera Colombo y Magiano y presidente del Mercado Agroganadero de la ciudad bonaerense de Cañuelas, la mayor plaza de comercialización de hacienda vacuna en pie del país.

El acuerdo prevé que la UE concederá al Mercosur una cuota de 99.000 toneladas de equivalentes de res con hueso -unas 76.000 toneladas peso producto (pp)- para acceder al mercado europeo a un arancel preferencial que bajará al 7,5 % en un lapso de cinco años. "Aunque no será inmediata, es un oportunidad para incrementar la participación en el mercado de la UE, que paga muy buenos precios por productos de alta calidad", sostuvo Paloma Fontana, analista de la consultora AZ Group.

Los países del Mercosur -todos productores y exportadores de carne vacuna- deberán acordar cómo se reparten esa cuota para envíos a la UE, bloque que se ubicó en 2025 como el sexto importador mundial de carne vacuna, con 425.000 toneladas, de acuerdo a datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés).

Actualmente, las exportaciones argentinas de carne a la UE fuera de cuota pagan un arancel de hasta el 50%.

"Dentro del volumen total que exporta Argentina a todo el mundo, las cuotas a la UE son poca cantidad, pero son carnes de calidad y de alto precio y todo ello suma a las posibilidades de exportar del país", indicó Fernando Canosa, productor agropecuario y director de la consultora Conocimiento Ganadero.

El acuerdo también establece la eliminación del arancel para las exportaciones a la UE dentro de la denominada cuota Hilton, exclusiva para los envíos de cortes de res de alta calidad y bajo la cual la Argentina vende actualmente al mercado europeo 29.500 toneladas con un arancel del 20%.

"Teniendo en cuenta el volumen que tiene Argentina dentro de la cuota Hilton, a un valor de entre 16.000 y 17.000 dólares la tonelada, la eliminación del arancel implicaría un ahorro de US$100 millones", indicó Víctor Tonelli, consultor especializado en el sector ganadero.

De acuerdo a USDA, Argentina es el sexto productor mundial de carne bovina (detrás de EEUU, Brasil, China, UE e India) y el quinto exportador (detrás Brasil, Australia, India y EEUU).