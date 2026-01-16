Traslado de alto riesgo para un detenido del Tren de Aragua que entró al país por Salta

El venezolano José Félix Peñalver Veliz, vinculado a la organización criminal transnacional Tren de Aragua y que había ingresado de manera ilegal al país por un paso no habilitado en la provincia de Salta, fue trasladado y alojado bajo un estricto régimen de alto riesgo en un penal federal de máxima seguridad, en el marco de un operativo especial dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El procedimiento se realizó esta semana, en el Aeropuerto de San Fernando, provincia de Buenos Aires, donde se montó un amplio dispositivo de seguridad para el arribo de la comitiva que lo trasladó desde Corrientes, lugar donde había sido detenido el pasado 20 de diciembre.

El operativo estuvo a cargo de personal especializado de las fuerzas federales y se desarrolló en la plataforma de la Prefectura Naval Argentina, con un anillo de seguridad preventivo y el apoyo táctico del Grupo Especial de Protección de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, responsable de las tareas de custodia durante el arribo, permanencia y egreso.

De acuerdo con la investigación judicial, Peñalver Veliz ingresó al territorio nacional por un paso fronterizo no habilitado en Salta y era seguido por su presunta vinculación con la estructura criminal venezolana conocida como Tren de Aragua.

La detención fue ordenada por el Juzgado Federal de Garantías de Corrientes, a cargo del juez Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, a pedido de la Unidad Fiscal Corrientes, encabezada por la fiscal Tamara Ahumada Pourcel, que dispuso la prisión preventiva por 45 días en el marco de una causa por ingreso irregular al país.

Por su perfil de alta peligrosidad, el detenido fue alojado en el Complejo Penitenciario Federal N.º 2, de máxima seguridad, bajo el régimen de alto riesgo, mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes para su expulsión de la Argentina.

En el operativo intervinieron efectivos de la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.