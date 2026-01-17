Temporal en Tartagal: lluvia, granizo y cortes de energía

Un fuerte temporal afectó a Tartagal durante la tarde-noche de este viernes, con lluvias intensas, caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento. El fenómeno se produjo pese a que la Servicio Meteorológico Nacional había emitido alerta amarilla principalmente para la región de la Prepuna y los Valles Calchaquíes, y terminó extendiéndose también a los departamentos San Martín y Rivadavia.

De acuerdo con los primeros registros, se estimaron entre 20 y 25 milímetros de agua caída en distintos puntos del norte provincial. En parajes aledaños a Tartagal se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico como consecuencia del temporal.

La empresa Edesa informó que las tormentas provocaron daños en diversas líneas, lo que generó cortes del servicio en zonas de los departamentos Anta y Rosario de Lerma. Además, cuadrillas continuaban trabajando para restablecer la energía en Yacuy, Zanja Honda, El Vencido y sectores cercanos.

Según datos locales, la tormenta en Tartagal comenzó alrededor de las 17.05, luego de una jornada marcada por temperaturas extremas, con una máxima de 36 grados y sensación térmica cercana a los 40. El evento se extendió hasta cerca de las 19 y provocó anegamientos temporarios de calles, caída de granizo y vientos del sector sur con velocidades de hasta 30 km/h y ráfagas de 35 km/h.

Un primer registro indicó 10,4 milímetros de precipitación acumulada en la ciudad, mientras que el descenso térmico posterior fue de entre 10 y 13 grados. El día previo, el SMN había registrado en Tartagal una temperatura máxima de 40,1 grados y una sensación térmica de 43, el pico de calor de la semana.

El organismo nacional mantiene vigente la alerta por tormentas para los departamentos San Martín, Iruya, Orán y Santa Victoria Oeste durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, con extensión prevista para la tarde y noche del domingo. Se anticipan tormentas de variada intensidad, con posible granizo, ráfagas superiores a los 70 km/h y precipitaciones acumuladas que podrían ubicarse entre 20 y 80 milímetros.