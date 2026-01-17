Franco Colapinto celebró el histórico triunfo de Luciano Benavides en el Dakar 2026

El histórico triunfo de Luciano Benavides en el Rally Dakar 2026 provocó una fuerte repercusión en el deporte argentino y despertó mensajes de felicitación desde distintos puntos del mundo. Uno de los primeros en manifestarse fue Franco Colapinto, piloto de Fórmula 1, quien celebró con entusiasmo la consagración del salteño en la categoría motos.

Desde el Reino Unido, donde se encuentra enfocado en la preparación de la próxima temporada, el corredor de Alpine no ocultó su emoción tras conocerse el resultado definitivo de la competencia más exigente del rally raid. Apenas se confirmó la victoria de Benavides, Colapinto reaccionó en la publicación oficial del Rally Dakar con un mensaje cargado de euforia.

“Vamos, sos una bestia, dos segundos. Me vuelvo totalmente locoooo”, escribió el joven piloto argentino, destacando lo ajustado y épico del desenlace que consagró a Benavides por una diferencia mínima frente al estadounidense Ricky Brabec.

El mensaje de Colapinto reflejó el impacto que tuvo la definición del Dakar 2026, una edición que quedará en la historia por la paridad y la tensión hasta los últimos kilómetros. La victoria de Luciano Benavides no solo significó un logro personal y deportivo de enorme magnitud, sino que también reforzó el protagonismo argentino en una de las competencias más duras del calendario internacional.

La consagración del salteño fue celebrada a lo largo y ancho del país y recibió el reconocimiento de figuras de distintas disciplinas, consolidando un momento de orgullo para el deporte nacional.