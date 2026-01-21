Consejo de la Paz de Donald Trump: Israel y Argentina se suman, pero Francia, Noruega y Suecia lo rechazan  

Los líderes de Israel, Argentina y Egipto aceptaron integrarse a la Junta de la Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de resolver conflictos globales, una iniciativa que han rechazado Francia, Noruega y Suecia, mientras otros países invitados, como Rusia, Brasil o España, continúan analizándola.

Al menos 35 de medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno invitados han aceptado ya a formar parte del organismo, informó este miércoles la Casa Blanca, que no facilitó una lista detallada, aunque la mayoría de naciones que han confirmado están alineadas con Washington.

Trump presidirá el jueves, en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), el acto de firma para constituir formalmente la Junta, un organismo que asegura haber creado ante la falta de apoyo de Naciones Unidas para resolver guerras.

Aunque la Junta fue concebida inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump pretende ampliar sus atribuciones y convertirla en una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU.

La Casa Blanca, que lleva días enviando las invitaciones, pide una contribución de 1.000 millones de dólares para un asiento permanente en la Junta, aunque luego precisó que la aportación es de carácter voluntario.

De todas maneras, para el caso de la Argentina, la invitación de Donald Trump la eximía de hacer dicho desembolso.

Se suman los aliados de Trump

Israel confirmó este miércoles que ha aceptado la oferta, de manera que asumirá un papel de revisor del acuerdo de alto el fuego tras la ofensiva que ha llevado a cabo durante los últimos tres años en Gaza.

También se integrarán en el órgano el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi; y el turco, Recep Tayyip Erdogan, así como los líderes de Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, aliados de Washington que desempeñaron papeles de mediación en el conflicto de Gaza.

En Latinoamérica, han anunciado su participación tanto el presidente argentino, Javier Milei, como el paraguayo, Santiago Peña.

Asimismo, formarán parte Azerbaiyán y Pakistán, dos países que han elogiado públicamente a Trump y lo han nominado al Premio Nobel de la Paz por su mediación en sus respectivos conflictos con Armenia y la India.

Rechazos y cautela

En cambio, Francia, Noruega y Suecia han rechazado abiertamente incorporarse a la Junta al considerar que el organismo busca socavar el mandato de Naciones Unidas y el multilateralismo.

En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses y aseguró haber perdido el respeto por Noruega, al considerar que fue decisión de su Gobierno no concederle el Nobel de la Paz 2025, pese a que la distinción la otorga un comité independiente.

Otros países han confirmado haber recibido la invitación, aunque todavía evalúan su postura o se han mostrado cautelosos con su respuesta.

China indicó este miércoles que "ya respondió" a la propuesta, sin aclarar su posición, aunque dio a entender que se inclina por el rechazo, al tiempo que subrayó su compromiso con la ONU como "eje" del sistema internacional.

El Kremlin, que mantiene negociaciones con la Casa Blanca para poner fin a la guerra en Ucrania, confirmó la invitación al presidente ruso, Vladímir Putin, y elogió las intenciones de la Junta de la Paz de Trump, aunque no precisó su respuesta.

Igualmente, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que recientemente ha protagonizado un acercamiento con Trump tras tensiones iniciales, también recibió la invitación, aunque aún no ha tomado una decisión.

El líder estadounidense extendió asimismo la invitación a la Comisión Europea, que aguardará al menos hasta la cumbre europea del jueves para elaborar una respuesta, en medio de las amenazas del republicano sobre Groenlandia. España, por su parte, indicó también que lo evalúa.

Control total de Trump

Trump lidera la Junta de la Paz y es el único con capacidad para decidir sus integrantes y ejercer veto, un cargo que podría mantener incluso tras concluir su mandato presidencial.

El republicano nombró a un comité ejecutivo para la Junta formado por personas de su confianza: el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; su yerno Jared Kushner; el ex primer ministro británico Tony Blair; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; Robert Gabriel, asesor de Trump; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

En una rueda de prensa el martes en la Casa Blanca, Trump afirmó que la Junta "podría" reemplazar a Naciones Unidas, aunque agregó que le gustaría que la ONU siguiera existiendo por su "gran potencial".