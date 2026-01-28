La Reserva Federal de EEUU no cede y decide mantener las tasas de interés

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió hoy mantener la tasa de interés de referencia en el rango de 3,5%-3,75%. El organismo que tiene a Jerome Powell como presidente decidió por primera vez desde julio, no volver a bajar y mantener estables las tasas.

Tras una votación de los miembros del FOMC, por una contundente diferencia de 10 a 2, se decidió mantener sin cambio las tasas de interés. Esto se debe a que sus miembros argumentan que la inflación del país continúa elevada, hay una persistencia de un crecimiento económico sólido y un mercado laboral con señales de estabilización.

Tras haber realizado tres recortes el año pasado, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) argumentó su decisión basado en respaldar sus objetivos y una “incertidumbre” sobre las perspectivas económicas que “sigue siendo elevada”.

Los mercados se mantienen en alerta y muy expectantes del desarrollo de la Política Monetaria de Estados Unidos. El mercado crypto es uno de los más afectados con esta decisión por la baja de liquidez que supone tener tasas altas. Esto seda por el encarecimiento del crédito, incentivando el ahorro sobre el consumo y la inversión.