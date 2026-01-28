PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
28 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Franco Colapinto
Morena Beltrán
reforma laboral de Milei
Consejo de la Paz
Reserva Federal de EEUU
Salta
Salta
accidente aéreo en Colombia
Robo de una camioneta
La Libertad Avanza Salta
Franco Colapinto
Morena Beltrán
reforma laboral de Milei
Consejo de la Paz
Reserva Federal de EEUU
Salta
Salta
accidente aéreo en Colombia
Robo de una camioneta
La Libertad Avanza Salta

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

La Libertad Avanza Salta se reunió con cámaras empresariales para analizar la reforma laboral

Contó con la participación de referentes de la Cámara Hotelera, la Cámara de Comercio, la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT), la Cámara de Turismo y la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT).
Miércoles, 28 de enero de 2026 19:32
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Legisladores nacionales de La Libertad Avanza Salta mantuvieron un conversatorio con representantes de cámaras empresariales de la provincia para analizar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional y recoger las inquietudes del sector privado frente a la normativa vigente.

Notas Relacionadas

El encuentro se desarrolló en el marco de las mesas de diálogo federal y contó con la participación de referentes de la Cámara Hotelera, la Cámara de Comercio, la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT), la Cámara de Turismo y la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), además de los legisladores nacionales del espacio.

Durante la reunión, los representantes del sector empresario plantearon que la reforma podría facilitar la formalización de trabajadores que actualmente se desempeñan en la informalidad. También señalaron que el esquema laboral vigente genera inseguridad jurídica y una elevada litigiosidad, factores que -según expresaron- impactan especialmente en las pymes y dificultan la generación de empleo formal, en particular en actividades vinculadas al turismo y el comercio.

Por su parte, los legisladores de La Libertad Avanza indicaron que el objetivo del debate es avanzar en una modernización del marco laboral que contemple las particularidades productivas de las regiones y contribuya a promover el empleo y el desarrollo económico.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD