Confirmaron la causa de muerte del soldado hallado en una vivienda de Tartagal

Luego de horas de conmoción y hermetismo, se conocieron los resultados de la autopsia practicada al soldado voluntario encontrado sin vida en Tartagal. El informe forense confirmó que la causa del fallecimiento fue una insuficiencia cardiorrespiratoria, por lo que se trató de una muerte natural.

El joven, de 25 años y domiciliado en el barrio Villa Güemes, fue hallado durante la mañana de este viernes en una vivienda ubicada sobre el pasaje Juramento, entre Esquiú y calle Salta, lo que había generado un fuerte impacto en la comunidad y múltiples interrogantes en torno a las circunstancias del deceso.

Según se informó, efectivos del Ejército Argentino se dirigieron hasta el domicilio luego de constatar que el soldado, integrante del Regimiento de Infantería de Monte 28, no se había presentado a cumplir funciones, una situación que no era habitual en su desempeño dentro de la fuerza.

Al ingresar a la vivienda, los uniformados encontraron al joven sin vida y dieron aviso inmediato a la Policía de Salta, que se hizo presente en el lugar y dispuso una consigna policial para preservar la escena. Posteriormente intervino la Policía Federal Argentina, debido a que se trataba de un miembro de una fuerza nacional, y se restringió el acceso al inmueble hasta la finalización de los procedimientos de rigor.