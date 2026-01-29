Obligatoriedad de exámenes toxicológicos: "se está cumpliendo con lo que la gente demanda", dijo Germán Rallé

Luego de que el gobernador Gustavo Saénz firmara el DNU que regulariza la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado provincial, el diputado Germán Darío Rallé, señaló que tras la decisión del Ejecutivo "se está cumpliendo con lo que la gente demanda" y advirtió sobre el peligro que implica la infiltración del narcotráfico "en la política, en la fuerza y en distintos estamentos".

En una conversación telefónica con El Tribuno, el legislador por el departamento de General Güemes, se refirió a la iniciativa que había propuesto el entonces diputado provincial Juan Esteban Romero y señaló que el proyecto no contemplaba en su momento "a otros administradores de cuestiones de la administración pública que hoy también tienen una carga pública, como ser, por ejemplo, docentes que están a cargo de escuelas, por ejemplo, directores de hospitales, intendentes, concejales".

Legisladores junto al gobernador de la provincia durante la firma del DNU.

Esto marcaba un punto de diferencia con el proyectó que había propuesto Romero, ya que solamente contemplaba a los funcionarios de los tres poderes provinciales. Rallé enunció "Yo creo que los puntos que eran muy cuestionables eran si era una norma que era constitucional o anticonstitucional y si no se violaba, como le acabo de decir, los derechos individuales. Ese era el punto de cada uno que tenía duda en tratar ese proyecto.

"El gobernador dio un paso más allá, juntó todos los antecedentes que existían en la Legislatura. Tomó nota muy puntual de lo que pedía el diputado Romero, por eso estuvo en la mesa cuando se firmó el decreto y creo que en un gesto de grandeza y certeza", aclaró Rallé.

Además, el diputado hizo referencia a que la iniciativa responde a una demanda de transparencia en los actos de la política: "El tiempo termina dando la razón y por ahí la razón es haber sabido entender que esto es lo que los salteños venían demandando".

El gobernador Gustavo Sáenz durante la firma del DNU.

Al ser consultado por la demora que tuvo el oficialismo en producir este proyecto, el diputado mencionó que: "Sí había proyectos. Lo que pasa es que, indudablemente, cuando hay cuestiones que son sensibles acerca de derechos constitucionales y libertades individuales, es mucho más difícil abrir un debate sobrio y ponerlo en práctica. Yo creo que por ahí vino más que nada la cuestión".

"La Legislatura es una escribanía"

Al ser consultado sobre la frase que enunció el diputado libertario Franco Lastra "La legislatura es una escribanía", Rallé dejó su opinión: "No. Nosotros creemos que si bien es cierto que hoy los números favorecen al Poder Ejecutivo, en la cámara siempre se abre una instancia de debate. Antes era un debate masivo en el recinto. Hoy ese debate se hace en las comisiones y de ahí sale la aprobación o no de distintas leyes. Se toman decisiones en las reuniones del bloque, donde el pleno de los legisladores que integramos el bloque tenemos la posibilidad de opinar. Yo creo que es una aseveración más que nada dañina. Pero bueno, así es el juego de la política y de la democracia. Van y vienen los dardos".

¿Gustavo Saénz 2027?

A menos de dos años de las próximas elecciones provinciales, el legislador se animó a responder que pasaría en el caso de que Sáenz elegido por tercera vez: "La decisión de la candidatura, más allá de muchos cuestionamientos, la va a hacer el gobernador. Nosotros integramos un espacio y la construcción de ese espacio nos da pluralidad de voces, donde cada uno expresará cuál es su mirada y su punto de vista. En ese sentido Gustavo decide, el espacio acuerda y consensúa eso. Yo en lo personal estoy convencido que lo voy a acompañar porque tiene una mirada muy amplia y sentido de diálogo. Por eso no es raro que él haya conversado con las distintas fuerzas que han gobernado a nivel nacional, en su momento como intendente y hoy como gobernador".

Narcotest: reunón en Casa de Gobierno durante la firma del DNU.

Frente a la posibilidad de que La Libertad Avanza resulte la fuerza más votada y obtenga la gobernación, el presidente de bloque de "Todos por Salta" aclaró: "En caso que haya un gobernador libertario, nosotros tenemos que tratar de construir el consenso, cuidar que no haya un avasallamiento hacia las instituciones y dar las herramientas necesarias para acompañar, para que le vaya bien al gobierno. Yo nunca, en lo personal, nunca concebí ser oposición para destruir. Yo creo que hay que ser una oposición constructiva y advertir lo que está mal y celebrar lo que está bien y acompañar. Esa es mi posición".