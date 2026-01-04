Delcy Rodríguez asumió como Presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro 

Luego del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez reaccionó de inmediato y exigió una prueba de vida del mandatario y de su pareja. El reclamo marcó el inicio de una jornada política inédita en el país.

Durante el transcurso del día, el presidente de Estados Unidos Donald Trump sorprendió con elogios públicos hacia Rodríguez y confirmó que mantuvo una conversación con el secretario de Estado Marco Rubio en la que se abordó la situación institucional de Venezuela. Trump incluso llegó a afirmar en conferencia de prensa que Rodríguez ya había jurado como presidenta y aseguró que, en esos contactos, la dirigente venezolana expresó disposición a colaborar.

El desenlace se produjo el sábado por la noche, cuando el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que “la ciudadana Delcy Rodríguez, vice ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela”, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación.

El fallo judicial ordenó además notificar de manera inmediata a Rodríguez, al Consejo de Defensa de la Nación, al alto mando militar y a la Asamblea Nacional. Con esa resolución, el máximo tribunal formalizó el traspaso provisorio del Poder Ejecutivo en un contexto de extrema tensión política e institucional.

La jornada culminó así con un giro inesperado: comenzó con Maduro al frente del régimen chavista y terminó con el mandatario arrestado en Nueva York y con su vicepresidenta proclamada presidenta encargada. El hecho marcó uno de los episodios más disruptivos de la historia política reciente de Venezuela.

El perfil político y económico de Rodríguez

Delcy Rodríguez ocupa el segundo cargo en importancia del Ejecutivo venezolano desde 2018 y acompañó a Maduro como compañera de fórmula en las últimas elecciones, en las que el chavismo se declaró ganador sin exhibir las actas. Su perfil está fuertemente ligado al área económica, especialmente tras la dolarización de hecho que se profundizó luego de la pandemia de coronavirus.

Rodríguez también se desempeña como ministra de Petróleo del régimen chavista. Junto a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, integra el ala más negociadora del oficialismo, un sector que mantiene diferencias internas con Diosdado Cabello, uno de los dirigentes más duros del chavismo.

Pese a la proclamación oficial, horas antes Rodríguez encabezó una reunión del Consejo de Defensa rodeada de figuras centrales del chavismo, incluido Diosdado Cabello. Allí sostuvo que Maduro es “el único presidente” de Venezuela, reclamó su “liberación inmediata” y llamó a la población a movilizarse contra lo que calificó como una “agresión armada” de Estados Unidos.

La proclamación de Rodríguez como presidenta encargada cerró una jornada, aunque dejó abiertos múltiples interrogantes sobre el futuro político del país, la situación judicial de Maduro y el rumbo que tomará Venezuela en medio de la presión internacional y la crisis institucional.