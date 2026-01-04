Rally Dakar 2026: tras la etapa 1, Luciano sigue firme y Kevin Benavides avanza con el apoyo de Franco Colapinto

La etapa 1 del Rally Dakar, disputada este domingo en los alrededores de Yanbu con 305 kilómetros de especial, dejó un balance positivo para los representantes argentinos, con actuaciones sólidas de los hermanos Benavides en sus respectivas categorías.

En motos, Luciano Benavides completó el primer tramo cronometrado en la quinta posición, a 3 minutos y 47 segundos del ganador del día, Edgar Canet, quien volvió a imponerse tras haber sido el más rápido también en el prólogo. El salteño mostró regularidad y buen ritmo en una etapa exigente, y en la clasificación general quedó a 3 minutos y 58 segundos del líder, su compañero de equipo en KTM.

Por su parte, Kevin Benavides tuvo su estreno oficial en el Dakar dentro de la categoría Challenger, marcando un nuevo capítulo en su carrera deportiva. El bicampeón del Dakar en motos (2021 y 2023) finalizó séptimo en la etapa, a 9 minutos y 8 segundos del vencedor de la jornada, el también argentino David Zille. En la general, Kevin mantiene esa misma diferencia con su compatriota, en un inicio marcado por la adaptación al manejo en cuatro ruedas.

El Dakar 2026 es especial para Kevin no solo por el cambio de categoría, sino también por el respaldo recibido desde el deporte argentino. En las últimas horas, Franco Colapinto, actual representante nacional en la Fórmula 1, le envió un mensaje de aliento a través de Instagram: “Dale Ironman, vamos”. La respuesta de Benavides no tardó en llegar, con un guiño cinéfilo: “A la orden, Jarvis”.

La etapa 2

Este lunes se llevará a cabo la segunda etapa del Dakar y la competencia dejará Yanbu para dirigirse a Alula con 102 kilómetros de enlace y 400 kilómetros de especial.