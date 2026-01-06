General Pizarro: Un crimen en la noche sacudió a la localidad y hay dos detenidos

La calma habitual de General Pizarro se quebró en las últimas horas del lunes, cuando una muerte violenta transformó una esquina conocida en el centro de una investigación judicial que mantiene en vilo a la comunidad. Un joven de 25 años fue hallado sin vida en la vía pública, en circunstancias que todavía se intentan esclarecer, y por el hecho dos personas permanecen detenidas.

El cuerpo fue encontrado en el predio del Ferrocarril Estación General Pizarro, en la intersección de avenida 9 de Julio y 20 de Febrero, junto a una motocicleta. La escena, según trascendió, motivó un inmediato despliegue de personal especializado, que trabajó durante varias horas para preservar el lugar y levantar los primeros indicios.

La causa es investigada por el fiscal penal 2 de Anta en feria, César Saravia, quien ordenó una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Entre ellas, intervino personal de Criminalística de la Policía, que realizó las pericias correspondientes en el sitio donde fue encontrado el joven, además de otras diligencias consideradas clave para reconstruir lo sucedido.

Uno de los pasos centrales de la investigación es la autopsia, que se realiza en el Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán. El estudio, efectuado con la presencia del fiscal, permitirá determinar con precisión la causa de la muerte y aportar datos fundamentales para la imputación penal que se prepara.

En paralelo, el trabajo de campo avanzó con el relevamiento de testigos, cuyas declaraciones resultaron determinantes. A partir de esos testimonios, los investigadores lograron individualizar a dos personas como presuntos responsables de una agresión brutal que habría derivado en la muerte del joven. Ambos sospechosos fueron detenidos y permanecen a disposición de la Justicia.

Desde la Fiscalía se informó que la audiencia de imputación se concretará en las próximas horas, en sede fiscal. Allí se conocerán los cargos concretos que se les atribuirán a los detenidos y el encuadre legal del hecho, mientras continúa la recolección de pruebas.

El episodio generó conmoción en General Pizarro, una localidad donde hechos de esta gravedad no son frecuentes. Vecinos y allegados a la víctima aguardan respuestas, mientras la investigación avanza para determinar con claridad qué ocurrió durante esa noche y cuál fue la secuencia que terminó con la vida del joven.