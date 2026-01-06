Aparecen señales de recuperación en la construcción salteña

La actividad de la construcción en Salta comenzó a mostrar señales de repunte hacia el tramo final de 2025, luego de atravesar un año complejo, condicionado por el freno casi total de la obra pública nacional, la desaceleración de la inversión privada y el impacto directo a nivel local de la caída del precio internacional del litio sobre los proyectos mineros. El escenario fue especialmente adverso hasta los últimos meses del año pasado, cuando confluyeron la paralización de obras estatales y el retroceso de la minería, uno de los principales motores de la demanda de servicios vinculados al sector.

A la suspensión de nuevas licitaciones de obra pública se sumó la baja de la actividad privada, que había encontrado en los años previos un impulso significativo a partir del auge minero. Sin embargo, ese ciclo se interrumpió: la caída de las inversiones en exploración de litio y la finalización de las tres plantas de procesamiento construidas en la provincia, que habían absorbido una importante cantidad de mano de obra, provocaron un descenso pronunciado en la demanda de empleo y servicios de la construcción.

Foto: Javier Rueda

Cambio de tendencia

En ese contexto, los últimos datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) muestran un leve cambio de tendencia hacia fines de 2025. En octubre, último mes con información disponible, la cantidad de trabajadores registrados en la construcción en Salta alcanzó los 9.841 puestos. Si bien el número representa una caída interanual del 14,3%, el desempeño resultó algo mejor que el de los meses previos.

De hecho, en la comparación mensual, octubre mostró un incremento del 1,7% respecto de septiembre, lo que marcó uno de los primeros avances luego de una larga secuencia de bajas. El pico de empleo del año se había registrado en febrero de 2025, con 10.538 puestos, y desde entonces la curva fue descendente hasta comenzar a estabilizarse en el último tramo del año.

La mejora observada hacia fin de año coincide con un incipiente proceso de reactivación de la minería, que comienza a traccionar nuevamente obras asociadas.

No obstante, la recuperación parcial no alcanza a revertir el deterioro acumulado. Entre enero y octubre de 2025, el empleo en la construcción en Salta cayó un 18,7% interanual, de acuerdo con el Ieric. La contracción contrasta con el promedio nacional, donde en igual período la pérdida acumulada fue del 1,4%.

Expectativas

Desde una perspectiva macroeconómica, en diálogo con Radio Salta, la directora de C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, describió 2025 como un año de fuertes desafíos para la construcción, con dos factores centrales: el freno de la obra pública y el reacomodamiento de la obra privada.

Sin embargo, la economista observó señales más favorables hacia adelante. Según explicó, comienzan a aparecer licitaciones para mantenimiento de rutas y otras obras que podrían materializarse durante este año, mejorando las perspectivas desde ese frente.

Castiglioni también subrayó el rol de las inversiones en infraestructura asociadas a sectores estratégicos como la minería y la energía.

En cuanto a la obra privada, la especialista describió un escenario con claroscuros. Por un lado, destacó "el impacto positivo de la salida del cepo y el retorno del crédito, tanto para desarrollos inmobiliarios como para la construcción en general". Por otro, advirtió sobre la elevada oferta de viviendas y departamentos terminados, producto de años en los que el "ladrillo" funcionó como refugio de valor ante la inflación y las restricciones cambiarias.

"Ese fenómeno dejó en muchas regiones una sobreoferta que todavía enfrenta dificultades de rentabilidad", explicó.

El contexto nacional

El panorama nacional de la construcción, según el informe del Ieric muestra una recuperación heterogénea y con señales mixtas. En noviembre, el número de empleadores en actividad cayó un 1% interanual y se ubicó en niveles similares a los de 2020, con un 23% menos que en los picos de 2008 y 2013. La contracción fue más marcada en las grandes jurisdicciones, mientras que en el resto del país el nivel se mantuvo prácticamente estable.

El consumo de cemento retrocedió un 4,7% interanual en noviembre y se ubicó entre los niveles más bajos de los últimos 15 años, mientras que el Índice Construya cayó un 5,5% interanual.

En contraste, el empleo formal mostró un desempeño algo más favorable. En octubre se registraron 361.591 puestos de trabajo, con una suba mensual del 0,3% y un crecimiento interanual del 0,7%