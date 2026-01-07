Rally Dakar 2026: cómo les fue a Kevin y Luciano Benavides en la complicada etapa maratón

La cuarta etapa del Rally Dakar, con 452 kilómetros de especial y 78 km de enlace sin asistencia, transcurrió sin mayores sobresaltos para los hermanos Benavides, que continúan firmes en competencia y con resultados que los mantienen bien posicionados en sus respectivas categorías.

En motos, Luciano Benavides volvió a mostrarse competitivo. El menor de los hermanos y único representante salteño en la categoría finalizó séptimo en la etapa, a 3 minutos y 16 segundos del ganador del día, el español Tosha Schareina. Con este resultado, Luciano se mantiene dentro del top 5 de la clasificación general, donde ocupa la quinta posición a 13 minutos y 9 segundos del líder, consolidando su regularidad en una prueba siempre exigente.

"Estamos acá en medio del desierto en la etapa maratón. Hoy fue una etapa muy dura, bastante larga, técnica, muchas piedras, arena, cañones, mucha navegación. Mantuve un buen ritmo toda la etapa, con algunos errores de navegación, creo que como todos, pero en general me sentí muy cómodo.Tuve una sola caída también, pero en general bien. Así que contento con el ritmo, con cómo va la carrera", expresó Luciano Benavides.

Y agregó: "Hoy terminamos acá en el desierto, con las raciones que nos dan de comida, sin asistencia ni nada, así que esperemos que la moto llegue excelente. Y les mando un fuerte abrazo para todos los que me están apoyando desde Argentina y de todos lados".

Buena jornada para los argentinos

Por su parte, la categoría Challenger tuvo una jornada muy buena para los argentinos. El matrimonio conformado por Nicolás Cavigliaso y Valentina Petegarini se quedó con la victoria de la etapa tras completar el recorrido en 5 horas, 23 minutos y 12 segundos, ratificando su gran presente en el Dakar.

En esa misma divisional, Kevin Benavides también tuvo una destacada actuación. El salteño finalizó octavo, a 31 minutos y 37 segundos de sus compatriotas, en una etapa sólida junto a su copiloto Lisandro Sistera. En la general, el binomio argentino se ubica en la 15ª posición, a 3 horas, 37 minutos y 1 segundo del líder provisional, el saudí Yasir Seaidan.

Camino a Hail

La quinta etapa se cumplirá el jueves con 371 kilómetros de especial entre Alula y Hail y habrá 51 km de enlace. Esta noche los pilotos dormirán en carpa en el desiertoárabe, sus vehículos no contarán con asistencia y mañana recién se reencontrarán con sus equipos en el vivac.