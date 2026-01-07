PUBLICIDAD

Farándula
Rosario de la Frontera
Orán
incendio en chubut
Leishmaniasis
vacaciones 2026
Farándula
Rosario de la Frontera
Orán
incendio en chubut
Leishmaniasis
vacaciones 2026

Espectáculos

Wanda Nara aniquiló a Icardi con una frase dura

La conductora de MasterChef fue categórica, en televisión.
Jueves, 08 de enero de 2026 00:54
La aparición de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity (Telefe) en reemplazo de Maxi López dio que hablar y la conductora de SQP (América Tv) le hizo una pregunta al hueso al momento de la charla en plena elaboración del plato.

Latorre le preguntó qué siente por Mauro Icardi y la respuesta de Wanda fue contundente. "Te voy a regalar una pregunta pero yo tengo la posibilidad de decir paso o capaz te la respondo", planteó primero la animadora del reality gastronómico.

Y Yanina la preguntó directa: "¿Hay tension sexual con Maxi López?". "No, te juro que no, cero, no quedó nada", le contestó rápido Wanda descartando esa hipótesis. Y luego Latorre fue por más: "¿Del 1 al 10 cuánto odias a Mauro (Icardi)?".

Wanda ahí respondió sin vueltas: "Creo que no lo odio, no es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente", y comentó que no lo ve feliz con su actual novia, la China Suárez.

"Fui tu cómplice de ese vínculo, te acordas cuando Maxi te había cortado las tarjetas y tuve que pagar la farmacia", le recordó entre risas la participante. Y Wanda añadió: "Tuviste un lindo gesto conmigo".

"Es mutuo, vos ayudaste bastante en mi carrera", cerró Yanina marcando la reconciliación entre las dos tras algunas diferencias públicas que tuvieron y que ahora parecen haber quedado en el olvido tras el reencuentro televisivo.

El novio de Wanda

La modelo Claudia Ciardone se refirió al contacto que intentó Martín Migueles estando en pareja con Wanda Nara y recordó el escándalo que pasó por él en el gimnasio.

La modelo confirmó que él le escribió estando en pareja con la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y le propuso juntarse a hablar, algo que ella se negó rotundamente.

Desde el móvil para La mañana con Moria (Ej Trece), Claudia Ciardone fue contundente con Migueles y dio detalle de la relación que mantuvieron durante tres meses que terminó en escándalo.

"Este hombre habla demasiado, es muy bocón, busca prensa", dejó en claro la modelo.

